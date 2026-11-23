Sahada arama 29'uncu saate girdi:

Sarıyer ilçesindeki ormanlık alanda, 'aslan' olduğu iddia edilen kayıp hayvanın bulunması için başlatılan arama çalışmaları 29'uncu saate girdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, arama faaliyetleri İHAKUT ekiplerinin desteğiyle genişletildi.

Termal dronlarla tarama nasıl yapıldı:

Akşam saatlerinde ısıya duyarlı termal kameralı dronlar ormanlık alana gönderildi. Ekipler, önce termal dronlarla ısı kaynaklarını tespit edip, ardından tespit edilen noktalara görsel çekim yapabilen diğer dronları yönlendiriyor. Bu yöntemle bölgede bulunan canlılar tek tek saptanmaya çalışıldı ve bazı ısı izleri üzerine ek dronlar sevk edildi.

İHAKUT'un değerlendirmesi ve saha gözlemleri:

İHAKUT Genel Koordinatörü Okay Narlı, çalışmalara ilişkin olarak ekiplerin 2 gündür sahada olduğunu, termal cihazların ısıya duyarlı olduğunu ancak görüntü üzerinden hemen tür tespiti yapılamayacağını belirtti. Narlı, "Tamamen aslan, kedi veya köpek olduğunu o an kestiremeyiz" diyerek, ekiplerin elde ettikleri ısıya duyarlı görüntüleri incelediklerini ve gerektiğinde bölgeye başka dronlar gönderildiğini aktardı. Ayrıca Narlı, şu ana kadar "elle tutulur bir şey yok" ifadesini kullandı.

İstanbul Valiliği ise yeni ulaşılan görüntülerin incelenmesi sonucu, söz konusu hayvanın aslan veya büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiğini açıkladı. Arama çalışmaları ve görüntü incelemeleri devam ediyor; ekipler hem güvenlik hem de nihai tespiti sağlamak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıyer’de aslan olduğu iddia edilen hayvanı arama çalışmaları termal dronla görüntülendi