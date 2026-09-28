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Sarıyer'de titiz çalışma sonucu 8 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi

Sarıyer'de yürütülen operasyonda 8 kilo 850 gram kristal metamfetamin ele geçirildi; yabancı uyruklu S.G. gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sarıyer'de titiz çalışma sonucu 8 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçlarıyla Mücadele ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri Sarıyer'de çalışma başlattı. Ekipler belirlenen bir adrese ve bir araca yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda 8 kilo 850 gram kristal metamfetamin ele geçirildi. Olay yerinde yürütülen ilk incelemede ele geçirilen maddelerin paketleme ve miktarına ilişkin bulgular kayda geçirildi.

Şüpheli ve adli süreç:

Operasyonda yabancı uyruklu olduğu belirlenen S.G. adlı şüpheli gözaltına alındı. S.G. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü ve ele geçirilen maddeler ile şüpheliyle bağlantılı detayların araştırıldığını açıkladı. İlerleyen aşamalarda delil tespitine ve soruşturmanın genişletilmesine yönelik işlemlerin devam edeceği belirtildi.

Sarıyer’de 8 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi

Sarıyer’de 8 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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