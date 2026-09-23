Sason'da jandarmadan öğrencilere anlamlı buluşma

jandarmanın okulla buluşması

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sason ilçesindeki Meşeli İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret, jandarma personelinin toplumla iç içe yürüttüğü sosyal sorumluluk ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildi. Okul ziyaretinde amaç, çocuklarla doğrudan iletişim kurmak ve onlara güvenli davranışlar hakkında bilgi aktarmaktı.

etkinlikler ve bilgilendirme:

Jandarma personeli okulda çeşitli etkinliklere katılarak öğrencilerle sohbet etti ve eğitici çalışmalar düzenledi. Etkinliklerde çocuklara güvenlik tedbirleri, jandarma teşkilatının görevleri ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında uygulamalı ve görsel bilgiler verildi. Öğrencilerin gösterdiği ilgi ve etkinliklerdeki renkli anlar, buluşmanın sıcak ve verimli geçmesini sağladı. Ziyaret sırasında öğretmenler ve jandarma arasındaki diyalog da öğrencilere model oluşturdu.

şenay aybüke yalçın'ın anlatılması:

Ziyaretin dikkat çeken bölümünde, 2017 yılında Batman’ın Kozluk ilçesinde görev yaparken şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anıldı. Jandarma personeli, öğrencilere Aybüke Öğretmen’in öğretmenliğe olan bağlılığı, eğitim yolunda bıraktığı miras ve milli-manevi değerlere verdiği önem hakkında bilgiler sundu. Anma bölümünde, çocukların eğitim ve fedakârlık kavramlarını kavramalarına yönelik vurgular yapıldı.

Ziyaret boyunca yetkililer, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda yetişmesinin önemine dikkat çekti ve çocukların yüzlerindeki tebessümün personel için en büyük memnuniyet kaynağı olduğunu belirtti. Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından çocuk ve gençlere yönelik sosyal sorumluluk, bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

JANDARMA EKİPLERİNDEN SASON’DA ÖĞRENCİLERE ANLAMLI ZİYARET