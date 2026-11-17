ASİMED başkanından Bilginer'in sözlerine sert tepki

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, sanatçı Haluk Bilginer'in "Türk sineması değil, Türkiye sineması" yönündeki ifadesine yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Eğilmez'in itirazının gerekçesi:

Eğilmez açıklamasında, son dönemde tekrar alevlenen "Türk" ve "Türkiyeli" kavramları üzerinden yürütülen tartışmalara dikkat çekti. Bilginer'in sözlerinin uzun süredir tartışılan bir konuyu yeniden gündeme taşıdığını belirten Eğilmez, "Türk yerine Türkiyeli demek, basit bir kelime tercihi değil; tarihî, kültürel ve millî bir kavramın içini boşaltma girişimidir" ifadelerini kullandı.

Eğilmez ayrıca, kavram değişikliği taleplerinin demokrasi ve sanat gerekçeleriyle maskelendiğini savunarak bu tür söylemlerin sırasıyla farklı alanlara sirayet edebileceği uyarısında bulundu: "Önce sinema, tiyatro, kahve, çay, spor sonra edebiyat sonra da emin olun sıra bayrağa gelecektir."

Anayasa ve millî aidiyet vurgusu:

Açıklamada, "Türk" adının binlerce yıllık medeniyet ve devlet geleneğine dayandığı, bu kavramın kapsayıcı bir özellik taşıdığı öne sürüldü. Eğilmez, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine atıfta bulunarak Anayasa’nın 66. maddesi'ni hatırlattı ve bu maddenin ortak aidiyeti ifade ettiğini belirtti.

Eğilmez, "yaklaşık 5 bin yıllık geçmişe sahip olan 'Türk' adının şeklini değiştirme veya içini boşaltma çabalarının sonuçsuz kalacağını" savunurken, Haluk Bilginer’in yaklaşımını da "en hafif tabirle nankörlük" olarak nitelendirdi.

ASILSIZ SOYKIRIM İDDİALARIYLA MÜCADELE DERNEĞİ (ASİMED) BAŞKANI SAVAŞ EĞİLMEZ, SANATÇI HALUK BİLGİNER'İN "TÜRK SİNEMASI DEĞİL, TÜRKİYE SİNEMASI" YÖNÜNDEKİ İFADELERİNE TEPKİ GÖSTEREREK, "TÜRK YERİNE TÜRKİYELİ DEMEK, BASİT BİR KELİME TERCİHİ DEĞİL; TARİHÎ, KÜLTÜREL VE MİLLÎ BİR KAVRAMIN İÇİNİ BOŞALTMA GİRİŞİMİDİR" DEDİ.