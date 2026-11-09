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Savunma sanayii başkanlığı 41. kuruluş yılını personelle kutladı

Savunma Sanayii Başkanlığı, Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katılımıyla 41. kuruluş yıl dönümünü kutladı; başkan, personelin özverisi ve projelerin başarısını vurguladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 20:47

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Savunma sanayii başkanlığı 41. kuruluş yılını personelle kutladı

savunma sanayii başkanlığı 41. kuruluş yıl dönümü töreni

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Başkanlığın 41. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi. Toplantı, kurum içindeki dayanışma ve projelere verilen değerin vurgulandığı kısa bir program çerçevesinde gerçekleştirildi.

çalışanlara teşekkür:

Görgün, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Başkanlığımızın 41. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle değerli mesai arkadaşlarımla bir araya gelmenin gururunu yaşadım. Kurumumuzun bugün ulaştığı güçlü konumun ve başarılı projelerimizin ardında omuz omuza çalıştığımız personelimizin ortaya koyduğu özveri, akıl ve alın teri bulunuyor. Sahadaki gücümüze güç katan bu büyük ailenin her bir ferdine yürekten teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde aynı azim ve kararlılıkla ülkemiz için çalışmayı sürdüreceğiz. Nice gurur dolu yıllara"

gelecek vizyonu:

Başkan Görgün mesajında, başarıların arkasındaki en temel unsurun kurum personelinin fedakârlığı olduğunu belirtti ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışmaların aynı azimle devam edeceğini söyledi. Açıklama, Başkanlığın özgün projeler ve saha kabiliyetlerine dikkat çekti.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKAN PROF. DR. HALUK GÖRGÜN, SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI’NIN KURULUŞUNUN 41. YIL...

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKAN PROF. DR. HALUK GÖRGÜN, SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI’NIN KURULUŞUNUN 41. YIL DÖNÜMÜ VESİLESİYLE MESAİ ARKADAŞLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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