Savunma sanayii yöneticileri Aydın'da sanayicilerle stratejik iş birliği için buluşuyor

Etkinliğin amacı ve kapsamı:

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı ve başkan adayı Gökhan Maraş tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) yöneticileri ile Aydınlı sanayicilerin doğrudan temas kuracağı "Stratejik İş Birliği Buluşması" düzenleniyor. Etkinliğin temel hedefi, sanayicilerin savunma sanayine entegrasyonunu kolaylaştırmak, tedarik ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve yerli teknoloji kapasitesini güçlendirmektir.

Program detayları ve konuşmacılar:

Program 24 Eylül Perşembe günü Aydın Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirilecek ve saat 13.30'da başlayacak. Moderatörlüğünü AYSO Genel Sekreteri Çetin Aykırı yürütecek. Açılış konuşmasını Gökhan Maraş yapacak. Etkinlikte konuşma ve sunumlarını paylaşacak kilit isimler arasında Prof. Dr. Cenk Aktaş (Savunma Sanayii Akademi Başkanı), Ahmet Tolga Sayın (SSB Sanayileşme Daire Başkanı) ve Dr. Veda Duman Kantarcıoğlu (Savunma Sanayii Akademi-SSB Yetkinlik Gelişim Müdürü) yer alıyor.

Programda ayrıca Ahmet Sefa Satır (SSB Yatırım ve Sanayi Koordinasyon Müdürü), Alper Köse (SSTEK Genel Müdür Yardımcısı), Hakkı Gözlüklü (AYSO Meclis Başkanı) ve Suat Baylan (SSTEK Genel Müdürü) da savunma sanayii ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak ve katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

Beklenen kazanımlar ve katılımcıların rolü:

Geçen hafta düzenlenen "Savunma Sanayiinde Yetkinlik, Standartlar ve Tedarikçi Gelişimi" seminerinin ardından planlanan bu buluşma, Aydınlı firmalara sektöre giriş, tedarik zincirine dahil olma ve ortak projeler geliştirme açısından doğrudan temas imkânı sağlayacak. Etkinlikte yerli ve milli teknoloji geliştirme kapasitesi, nitelikli insan kaynağı ihtiyacı, yatırım fırsatları ve firmaların savunma ekosistemine entegrasyonu ele alınacak.

Organizatörler, programın yeni iş birliklerinin oluşturulmasına katkı sağlayacağı ve bölge sanayisinin savunma sanayiindeki rolünü güçlendireceği görüşünde. AYSO üyelerinin yoğun katılım göstermesi beklenen etkinlik, bölgesel sanayi politikaları ve tedarikçi gelişimi açısından yol gösterici olması hedefleniyor.

Gökhan Maraş liderliğindeki bu girişim, Aydın sanayisinin çeşitlenmesi ve ileri teknoloji alanlarına erişiminin artırılması yönünde atılmış somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

AYDIN SANAYİ ODASI (AYSO) BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI GÖKHAN MARAŞ, SAVUNMA SANAYİSİNE YÖNELİK VAAT ETTİĞİ PROJE ÇERÇEVESİNDE SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI (SSB) YÖNETİCİLERİ, SANAYİCİLERLE BULUŞACAK. "STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ BULUŞMASI"NDA AYDINLI SANAYİCİLER, TEDARİK VE İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARINI DOĞRUDAN DEĞERLENDİRME İMKANI BULACAK.