Sayıştay raporu Sinop belediyesinde 26 usulsüzlük tespit etti

Sayıştay 2025 raporu Sinop Belediyesi uygulamalarını mercek altına aldı

Sayıştay Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 denetim raporunda, Sinop Belediyesi işlemlerine ilişkin toplam 26 bulgu kayda geçti. Raporda öne çıkan başlıklar arasında toplu taşıma plakalarının ve sahildeki satış kulübelerinin ihale yapılmadan verilmesi ile indirimli emlak vergisinden yararlanan bazı mükelleflerin şartları taşımadığı tespitleri yer aldı.

Toplu taşıma plaka tahsisleri ve Sayıştay'ın değerlendirmesi:

Denetimde, trafik komisyonu kararlarıyla ihale yapılmaksızın ve süre sınırı konulmadan tahsis edilen plakalar dikkat çekti. İncelemede 61 taksi, 35 dolmuş ve 24 özel halk otobüsü plakasının bu usulle verildiği saptandı. Belediye yönetimi yanıtında, toplu taşıma plakalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında belirli sürelerle kiralanmasına yönelik ön hazırlık çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Sayıştay ise süresiz tahsis edilen plakaların kazanılmış hak olarak kabul edilemeyeceğini belirterek, işlemlerin kamu yararı ve kanunilik ilkeleri doğrultusunda iptal edilmesi gerektiğini vurguladı. İptal sürecinin hâk sahiplerini mağdur etmeyecek şekilde, makul ve öngörülebilir süre tanınarak yürütülmesi ve bundan sonra plakaların mevzuata uygun olarak belirli sürelerle kullandırılması önerildi.

Sahil satış kulübeleri tahsislerinde usulsüzlük iddiası:

Raporda ayrıca şehir merkezindeki sahil bölgesinde yer alan 70 satış kulübesi ile ilgili tahsis uygulaması sorgulandı. Bu kulübelerin yaz sezonunda ürün tanıtımı ve satışı amacıyla noter huzurunda kura yöntemiyle kişilere verildiği, belediyenin ise bu yapıların demonte ve sezonluk olduğunu belirterek meclis kararı ve yönergeye atıf yaptığı bildirildi.

Sayıştay denetimi, yapıların demonte ve geçici olmasının kiralama niteliğini ortadan kaldırmadığını kaydetti. Noter kurasıyla yapılan tahsislerin mevzuatta dayanağı olmadığı, bu tür kulübelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında öngörülen ihale usullerine göre kiraya verilmesi gerektiği raporda yer aldı.

Emlak vergisi indirimleri ve kayıt incelemeleri:

Denetimde indirimli emlak vergisinden yararlanan mükelleflerin durumuna ilişkin de önemli tespitler yapıldı. İlgili incelemede, indirimli uygulamadan faydalanan 133 mükellefin birden fazla konuta sahip olduğu, ayrıca 299 mükellefin ise gelir getirici faaliyete sahip bulunduğu belirlendi. Sayıştay, mevzuatta öngörülen şartları taşımayan kişilere indirim uygulanmasının belediyenin emlak vergisi gelirlerinde kayıp oluşturduğuna dikkat çekti.

Belediye yönetimi, sorunun bir kısmını kullandığı yazılımın mali yıl içinde değiştirilmesine bağlayarak verilerin sağlıklı aktarılmasının aksadığını belirtti ve düzeltme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Mali uygulamalar, SGK borçları ve güvence bedelleri:

Rapor, belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan ödemelerine ilişkin de kapsamlı bulgular içeriyor. 2025 yılında SGK'ya yapılan toplam ödemenin 128 milyon 238 bin 856 lira 99 kuruş olduğu; bunun 51 milyon 830 bin 709 lira 62 kuruşunun ana borç, 76 milyon 408 bin 147 lira 37 kuruşunun gecikme zammı olduğu kaydedildi. Belediye, SGK ödemelerinin İller Bankası payından kesinti yoluyla yapıldığını bildirirken, Sayıştay ödemelerin zamanında yapıldığını gösteren belge sunulmadığını not etti ve benzer mali yüklerin önlenmesi için ödemelerin yasal sürelerde planlanması gerektiğini belirtti.

Bir diğer tespit ise su aboneliklerinden alınan güvence bedellerinin iadesine ilişkinti. Meclisin 2 Aralık 2024 tarihli ve 479 sayılı kararıyla gelir tarifesinde sabit güvence bedelleri belirlenmiş olmasına karşın, abonelik sona erdiğinde bu tutarların güncellenmeden ilk tahsil edilen tutarlar üzerinden iade edildiği tespit edildi. Belediye yönetimi iade tutarlarının iade tarihindeki TÜFE oranları dikkate alınarak güncelleneceğini belirtti; Sayıştay da güvence bedellerinin iade tarihindeki TÜFE oranları esas alınarak hesaplanması gerektiğini vurguladı.

Diğer bulgular ve tavsiyeler:

Raporda ayrıca bazı mal alımlarının parasal limitlerin altında kalmak amacıyla kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildiği, bu nedenle ihale usulünün uygulanmasının engellendiği kaydedildi. Sayıştay, kamu kaynaklarının korunması, şeffaflık ve mevzuata uyum sağlanması için gerekli idari ve hukuki düzenlemelerin yapılmasını, tespit edilen bulguların giderilmesini önerdi.

Son olarak raporda, 2024 yılı Sayıştay denetiminde tespit edilen 9 bulgunun henüz giderilmediği belirtildi. Sayıştay, söz konusu eksikliklerin takip edilmesi ve ilgili uygulamaların mevzuata uygun hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

SİNOP BELEDİYESİ