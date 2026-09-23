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Seçimin ikinci turunda tansiyon yükseldi: Adalar meclisi boşaltıldı

Adalar Belediye Başkan Vekili seçiminin ikinci turunda oylar eşitlenince itirazlar ve tartışma yaşandı; sayım sonrası seçim salonu boşaltıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Caner Şahin

Seçimin ikinci turunda tansiyon yükseldi: Adalar meclisi boşaltıldı

seçim süreci ve oy dağılımı:

Adalar Belediye Başkan Vekili seçimi, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından göreve getirilen Medine Pamuk'un 14 Eylül'de sağlık gerekçesiyle istifa etmesiyle yeniden gündeme geldi. İlk oturumun 21 Eylül tarihinde yapılması planlanmış, CHP'li meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle çoğunluk sağlanamayınca seçim 23 Eylül'e ertelenmişti.

oy sayımı ve ikinci turun sonucu:

Adalar Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz ile CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan arasında yapılan seçimde ilk turda oy dağılımı 5 AK Parti, 4 CHP şeklinde gerçekleşti. İkinci turda ise her iki parti 4'er oy alırken, Kemal Türkyılmaz'a ait 1 oy geçersiz sayıldı.

itirazlar, salonun boşaltılması ve görüntüler:

Oy sayımı ve itiraz sürecinin ardından seçim salonunun boşaltıldığı, oturumda çıkan gerginlik ve tartışmaların kameralarca kaydedildiği görüldü. Süreç sırasında yaşanan tansiyon, meclis içinde uzlaşının sağlanmasını güçleştirdi.

Oylama sonrası gelişmeler, Adalar Belediye Meclisi'ndeki karar mekanizmasının nasıl ilerleyeceğine dair belirsizliği koruyor; konuya ilişkin resmi açıklamalar ve olası itiraz prosedürleri bekleniyor.

Adalar Belediye Başkan Vekili seçiminde gerginlik: Belediye meclisi boşaltıldı

Adalar Belediye Başkan Vekili seçiminde gerginlik: Belediye meclisi boşaltıldı

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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