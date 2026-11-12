Şehidin ailesine vefa ziyaretiyle anma

ziyaretin kapsamı:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Şehit Yakınları ve Gazilere Hizmet Birimi tarafından, şehit Kemal Ay'ın şehadet yıl dönümü dolayısıyla Gölpazarı ilçesinde yaşayan ailesi ziyaret edildi. Ziyaret sırasında aileyle bir araya gelinerek şehidin aziz hatırası yad edildi ve ailenin güncel durumuna ilişkin sohbet gerçekleştirildi.

şehadet bilgisi ve hatıra:

Kemal Ay, 9 Kasım 1992 tarihinde Diyarbakır'ın Hani ilçesinde şehit olmuştu. Ziyaretçiler, şehidimizin anısını yaşatmanın ve aileye manevi destek sağlamanın önemine dikkat çekti.

iletilen selamlar ve mesajlar:

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarafından aileye selamların iletildiği belirtildi. Yetkililer, ailenin her zaman devlet ve kurumların desteğine sahip olduğu mesajını verdi.

kurum yetkilisinin değerlendirmesi:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri her zaman başımızın tacıdır. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, ailelerinin yanında olmak ve ihtiyaç duydukları her an desteklerimizi hissettirmek en önemli sorumluluklarımızdandır. Şehidimiz Kemal Ay’ı rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli ailesine saygılarımızı sunuyorum" dedi.

ŞEHİT AİLESİNE VEFA ZİYARETİ