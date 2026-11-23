İki kentte hayvan kaynaklı olaylar

İstanbul Sarıyer’de geceden bu yana kayıp bir aslan her yerde aranırken, aynı haber akışında Rize merkez Hamidiye Mahallesi’nden de bir başıboş hayvan vakası geldi.

Rize'de sokakta başıboş koyun mahalleye zarar verdi:

Edinilen bilgiye göre Rize Merkez Hamidiye Mahallesi’nde küpesi bulunmayan ve sokakta kontrolsüz bir şekilde sağa sola koşan başıboş koyun, mahallede park halinde duran araçlara çarparak maddi hasara neden oldu.

Vatandaş müdahalesi ve teslim işlemi:

Olayı fark eden mahalle sakinleri, hem hayvanın zarar görmesini engellemek hem de çevredeki araçların daha fazla hasar almasının önüne geçmek için müdahale etti. Vatandaşların yoğun çabası sonucu sakinleştirilen koyun kontrol altına alınarak belediye ekiplerine teslim edildi.

Her iki gelişme de kent gündeminde yer alırken, Rize’deki vakada müdahale ve teslimatla olay kısa sürede sonlandırıldı; Sarıyer’deki aslan arama çalışmaları ise sürüyor.

RİZE MERKEZ’E BAĞLI HAMİDİYE MAHALLESİ’NDE SOKAKTA BAŞIBOŞ DOLAŞAN KÜPESİZ BİR KOYUN, PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPARAK MADDİ HASARA NEDEN OLDU