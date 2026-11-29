satın alma ve filo yenileme:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak ve kaynak kullanımını daha verimli hale getirmek amacıyla Devlet Malzeme Ofisinden (DMO) 33 yeni araç ve iş makinesi satın aldı. Yapılan alımla birlikte belediyenin envanterine eklenen araçlar, ekonomik ömrünü tamamlayan binek ve iş makinelerinin yenilenmesine ve kiralama maliyetlerinin azaltılmasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

2026 yılı içinde yapılan yatırımlarla belediyenin filosuna toplam 100 yeni araç dahil edildi. Bu genişleme, belediyenin öz malı araç sayısını artırarak bakım, lojistik ve operasyon planlamasında uzun vadeli tasarruf sağlamayı hedefliyor.

alımın bileşenleri ve dağılımı:

Gerçekleştirilen alım kapsamında filoya katılanlar arasında 15 elektrikli binek araç, 10 kamyon, 2 arazöz, 2 silindir, 2 ekskavatör ve 2 greyder bulunuyor. Bu dağılım, hem günlük idari hizmetlerde kullanılacak binek araç ihtiyacını hem de altyapı ve yol bakım onarım çalışmalarında gerekecek iş makinelerini karşılamayı amaçlıyor.

çevresel hedefler ve hizmet kalitesi:

Alıma dair bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhaleli İşler Şube Müdürü Ferdi Arıkan, "Hizmet kalitesinin artırılması, kurumsal araç filosunun güçlendirilmesi, kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla, Devlet Malzeme Ofisinden 33 araç ve iş makinesi alımı gerçekleştirildi" dedi. Arıkan, özellikle filoya katılan 15 yerli elektrikli aracın karbon salınımını düşürme ve enerji verimliliğini artırma hedeflerine hizmet edeceğini vurguladı.

Belediye yetkilileri, kiralama yerine satın alma stratejisinin uzun vadede maliyetleri azaltacağı ve hizmetlerin daha kesintisiz yürümesini sağlayacağı görüşünde. Yeni araç ve iş makinelerinin sahaya entegrasyonu ile birlikte bakım, altyapı yenileme ve çevresel performans alanlarında ölçülebilir gelişmeler hedefleniyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HİZMET KAPASİTESİNİ ARTIRMAK VE KAYNAKLARIN DAHA VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA DEVLET MALZEME OFİSİNDEN (DMO) 33 YENİ ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ SATIN ALDI.