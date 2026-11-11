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Şehir Mezarlığı'nda tek tip bordürlerle estetik bütünlük sağlanıyor

Düzce Belediyesi, Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristan parsellerini tek tip bordür taşlarla düzenleyerek estetik görünüm ve bakım kolaylığı sağlıyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Şehir Mezarlığı'nda tek tip bordürlerle estetik bütünlük sağlanıyor

Düzce Belediyesi mezarlık düzenlemesini sürdürüyor

Düzce Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü, teknolojik imkânları entegre ettiği Şehir Mezarlığı'nda kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Ekipler, Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristan parsellerini estetik amaçlı tek tip bordür taşlarla yeniden düzenleyerek mezarlık bütünlüğünü güçlendirmeyi hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Toplam kullanım alanı 220 bin metrekare olan Şehir Mezarlığı içinde öncelikle saha tespitleri yapıldı. Mezarlıkta bulunan Aile Kabristanlığı parsellerinde farklılık gösteren, bazı bölümleri deforme olmuş şahsi mezar parsellerinin tek tip görünüme kavuşması için bordür taş döşeme işlemi uygulanıyor. Uygulama, parsel ayırma düzenlemesini standartlaştırarak hem görünümü birleştiriyor hem de bakım-onarım süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

vatandaşların tepkisi ve uygulama süreci:

Mezarlığı ziyaret eden Düzceliler, yapılan düzenlemeyi olumlu buldu; çalışmaların özellikle bayram temizliği gibi rutin bakım işlerini kolaylaştıracağına vurgu yaptılar. Vatandaşlar, sahadaki personele teşekkürlerini iletirken, Belediye yetkilileri çalışmaların etaplı bir program çerçevesinde en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Çalışma, Şehir Mezarlığı'nın estetik değerini yükseltmenin yanı sıra, alan yönetimini sadeleştirip bakım maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Mezarlık İşleri Müdürlüğü'nün saha tespitleri ve uygulama adımlarıyla parsellerin daha düzenli ve erişilebilir hale gelmesi bekleniyor.

DÜZCE BELEDİYESİ MEZARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, TEKNOLOJİK İMKANLARI ENTEGRE ETTİĞİ ŞEHİR MEZARLIĞINDA...

DÜZCE BELEDİYESİ MEZARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, TEKNOLOJİK İMKANLARI ENTEGRE ETTİĞİ ŞEHİR MEZARLIĞINDA YENİ BİR ÇALIŞMA BAŞLATTI. DÜZCELİLERİN EBEDİ İSTİRAHATGAHI OLAN ŞEHİR MEZARLIĞI’NDAKİ AİLE KABRİSTAN PARSELLERİ, ESTETİK GÖRÜNTÜ AMACIYLA TEK TİP BORDÜR TAŞLARLA YENİDEN DÜZENLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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