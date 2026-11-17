Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu iki ayrı organizasyondan ödülle döndü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sahnelediği işler ve yürüttüğü projelerle iki farklı kurumdan ödül alarak sezonu taçlandırdı. Kurum, hem projesi hem de oyuncusunun performansıyla dikkat çekti; ödüller tiyatronun alan çalışmalarının ve tek kişilik sahne performanslarının görüldüğünü gösteriyor.

proje ödülü: 5 Gün 5 Oyun-Dünya Tiyatro Günü seçkisi

Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında hayata geçirdiği '5 Gün 5 Oyun-Dünya Tiyatro Günü Seçkisi' projesiyle 51. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri kapsamında jüri özel ödülüne layık görüldü. Proje, tiyatro sanatını daha geniş kitlelerle buluşturma amacı taşıyor ve beş gün boyunca beş ayrı oyunun izleyiciyle buluşturulmasını içeriyor. Ödül töreni 15 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirildi ve ödülü Mersin adına Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez teslim aldı.

oyunculuk ödülü: 'Eyvah Nadir' performansına uluslararası takdir

Şehir Tiyatrosu repertuarında yer alan 'Eyvah Nadir' isimli tek kişilik oyundaki performansıyla sanatçı Mehmet Naci İdişçi, 2. Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödüllerinde erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu. İdişçi'nin tek kişilik sahnedeki başarısı, tiyatronun sezon içinde hem kurumsal hem bireysel anlamda tanınmasını sağladı. Bu iki ödül, kurumun hem toplumsal erişim projeleri hem de sanatçı gelişimine verdiği önemin somut bir göstergesi oldu.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU, İKİ FARKLI ORGANİZASYONDA ALDIĞI ÖDÜLLERLE ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.