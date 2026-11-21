Adıyaman'da Atatürk Parkı açıldı:

Adıyaman'da yaklaşık 30 bin metrekare alanda tamamlanan Atatürk Parkı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen törenle hizmete girdi. Temeli Mart 2026'da atılan parkın açılışına Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karapınar Mahallesi'nde, Akıllı Kavşak yakınında konumlanan park, halktan ilgi gördü.

parkta sunulan olanaklar:

Projede 700 metre uzunluğunda sentetik çim koşu yolu ve akrilik zemin kaplamalı bisiklet yolu yapıldı. Park içi gezi yollarının toplam uzunluğu 1.100 metreyi buluyor. Yeşil alanların toplamı 18 bin metrekare olarak planlandı; otomatik sulama sistemiyle desteklenen bu alanlara 791 ağaç ve 4.400 çalı dikildi.

Dinlenme ve piknik alanlarında 32 çatılı piknik masası ve 52 bank bulunuyor. Parkta iki meydan ve yedi giriş noktası yer alırken, ziyaretçilere hizmet verecek restoran, tuvalet, su deposu ve 50 araç kapasiteli otopark da hazırlandı. Aydınlatma sistemleriyle donatılan parkta ayrıca bir Atatürk Anıtı bulunuyor; alanın spor, dinlenme ve sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılaması hedefleniyor.

açılış konuşmaları ve dayanışma vurgusu:

Açılışta konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem sonrası süreçte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kente sağladığı desteği hatırlatarak, 'Depremden sonra Mansur Başkan'ım çok iyi hatırlıyorum. Depremin dördüncü günüydü, Adıyaman'da ekmek sıkıntısı yaşanıyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek tırlarını bizzat ben karşıladım. Memleketimize ilk ekmek gönderen büyükşehir belediye başkanlarından biri oldunuz. Bunun için size teşekkür ediyoruz' dedi.

Tutdere, Atatürk Parkı'nın Adıyaman'ın çehresini değiştirecek önemli bir eser olduğuna dikkat çekti ve parkın sadece kent merkezine değil, ilçelerdeki vatandaşlara da hitap edeceğini söyledi. 'Atatürk Parkı, yalnızca Adıyaman merkezde yaşayanların değil, tüm ilçelerimizdeki hemşerilerimizin de rahatça dolaşıp nefes alabileceği bir mekân olacak' ifadeleriyle parkın kente katkısını özetledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise konuşmasında Tutdere ile geçmişte kurdukları dostluğa değindi, Adıyaman'a ilk gelişlerinin bir düğün vesilesiyle olduğunu anlattı. Yavaş, Tutdere'nin o dönem milletvekili olduğunu belirterek, 'Bana 'bizim kirvemiz olur musunuz?' dediler. Ben de büyük bir keyifle elbette olurum, şeref duyarım dedim. Bu nedenle hepinize şöyle seslenmek istiyorum, sevgili kirvelerim, merhabalar olsun' diye konuştu.

Yavaş, devlet imkanlarının yanı sıra sivil toplum ve gönüllü kuruluşların deprem bölgesine destek vermesinin önemine değindi ve 'Biz kamu kuruluşuyuz başkanım. Buranın ne ihtiyacı varsa elbette gücümüzün yettiği kadar yanında olmaya devam edeceğiz. Ama bunda sizin de gerçekten emeğiniz çok büyük' sözleriyle dayanışmanın süreceğine vurgu yaptı.

Adıyaman Atatürk Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi