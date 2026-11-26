Şehit astsubay için uğurlama töreni:

Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tören, şehidin ailesi, yakınları ve meslektaşlarının bulunduğu bir ortamda gerçekleştirildi.

Törenin akışı ve katılım:

Tören sırasında saygı duruşu yapıldı ve tören birlik töreni usullerine göre sürdü. Katılanlar duygusal anlar yaşarken, şehidin yakınları ve birlik arkadaşları vedalaştı. Eskişehir'de meydana gelen kazanın ardından düzenlenen uğurlama, resmi tören usullerine uygun şekilde tamamlandı.

Hizmet ve anma:

Mehmet Alp Gürdağ adına düzenlenen tören, şehidin mesleğine ve ülkeye hizmetine yönelik saygının bir ifadesi olarak değerlendirildi. Ailesi ve görev arkadaşları, onun anısını yaşatacaklarını belirterek töreni sonlandırdı.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Gürdağ, son yolculuğuna uğurlandı