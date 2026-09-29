Şehit Nuri Özcan'ın babası üniversitede hatıra sohbeti için Rektör Kırışık'ı ziyaret etti

Karabük Üniversitesi'nde anlamlı görüşme

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın babası Mehmet Özcan ile bir araya geldi.

Ziyaretin detayları:

Ziyaret, aile ve üniversite yetkilileri arasında gerçekleşen kısa ama samimi bir görüşmeye sahne oldu. Görüşmede, 11 Kasım 2025'te Gürcistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen uçak kazasında şehit olan Özcan'ın hatırası ele alındı.

Duygu ve dayanışma:

Rektör Kırışık ile Mehmet Özcan bir süre sohbet ederek anıları paylaştı; aileye yönelik dayanışma ve destek duyguları karşılıklı olarak ifade edildi. Ziyarette şehidin hatırası saygıyla yad edildi.

Prof. Dr. Fatih Kırışık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mehmet Özcan'a teşekkür etti.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH KIRIŞIK, ŞEHİT HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ NURİ ÖZCAN’IN BABASI MEHMET ÖZCAN İLE BİR ARAYA GELDİ.