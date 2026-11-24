Anma ziyareti düzenlendi

Sarıgöl İlçe Millî Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ile Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, şehit öğretmen Mustafa Karınca’nın kabrini ziyaret ederek dua etti. Ziyarette, şehidin eğitim uğrunda gösterdiği fedakârlık ve vatan sevgisi bir kez daha vurgulandı.

Ziyaretin detayları:

Kabir başında gerçekleştirilen anma töreninde ilçe milli eğitim yöneticileri dua okudu ve şehidin yakınlarıyla bir araya gelindi. Katılımcılar, şehidin hatırasının yaşatılmasının önemine dikkat çekti ve mesleki fedakârlığın genç nesillere aktarılması gereğini dile getirdi.

Vurgulanan mesajlar:

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "Vatanımızın geleceği olan nesilleri yetiştirmek uğruna canını feda eden aziz şehidimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Eğitim şehitlerimizin hatırası daima yaşayacak, emanetleri nesilden nesile taşınacaktır. Şehidimiz Mustafa Karınca’nın ruhu şad, mekanı cennet olsun".

Ziyaret boyunca şehidin hizmetleri ve eğitime katkısı anıldı; katılımcılar, eğitim camiasının kayıplarını unutmama ve sahip çıkma sorumluluğunu bir kez daha benimsediklerini belirtti. Anma, dualarla sona erdi.

SARIGÖL İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ VE ŞUBE MÜDÜRÜ YÜKSEL KANYILMAZ, ŞEHİT ÖĞRETMEN MUSTAFA KARINCA’NIN KABRİNİ ZİYARET EDEREK DUALARLA ANDI. ŞEHİT ÖĞRETMENİN VATAN UĞRUNA VERDİĞİ FEDAKARLIK MİNNETLE YAD EDİLDİ.