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Şehit yakınları ve gazilerden Manisa tugay komutanı Altınok'a nazik ziyaret

Manisa'da şehit aileleri ve gaziler, Gazi Yusuf Kıyışkan liderliğinde Piyade Albay İbrahim Cem Altınok'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehit yakınları ve gazilerden Manisa tugay komutanı Altınok'a nazik ziyaret

Ziyaretin ayrıntıları:

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi ve şube başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan öncülüğündeki heyet, Manisa 8. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı görevine atanan Piyade Albay İbrahim Cem Altınok'ı ziyaret etti. Heyette şehit yakınları ve gaziler de yer aldı; ziyaretin temel amacı yeni komutanı tebrik etmek ve desteklerini iletmekti.

Derneğin faaliyetleri ele alındı:

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, derneğin şehit yakınları ve gazilere yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verildi. Taraflar, derneğin sosyal ve destek faaliyetleri üzerine fikir alışverişinde bulunarak işbirliği olanaklarını değerlendirdi.

Komutan Altınok'un mesajı:

Piyade Albay İbrahim Cem Altınok, konuklarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirtti ve ziyaret için teşekkür etti. Altınok, şehit aileleri ile gazilerin her zaman başlarının üzerinde yeri olduğunu vurgulayarak kapılarının kendilerine daima açık olduğunu ifade etti.

Dernek Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan da nazik ev sahipliği ve gösterilen yakın ilgi için Altınok'a teşekkür etti, yeni görevinde başarı dileklerini yineledi. Ziyaret, karşılıklı saygı ve dayanışma vurgusuyla sonlandı.

TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ MANİSA ŞUBE BAŞKANI GAZİ YUSUF...

TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ MANİSA ŞUBE BAŞKANI GAZİ YUSUF KIYIŞKAN VE BERABERİNDEKİ ŞEHİT YAKINLARI İLE GAZİLER, MANİSA 8. KOMANDO EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI GÖREVİNE ATANAN PİYADE ALBAY İBRAHİM CEM ALTINOK’U ZİYARET EDEREK YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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