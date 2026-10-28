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Şehitkamil'de kaliteli et sofralara daha uygun fiyattan sunuluyor

Şehitkamil Belediyesi, Et ve Tavuk Tanzim Satış Mağazalarını açtı; et fiyatları kilo başı 650 TL'den başlayacak ve dışarıya göre yüzde 40 daha ucuz hedefleniyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehitkamil'de kaliteli et sofralara daha uygun fiyattan sunuluyor

Şehitkamil'de kaliteli et sofralara daha uygun fiyattan sunuluyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz öncülüğünde hayata geçirilen Et ve Tavuk Tanzim Satış Mağazaları, Merveşehir ve İbrahimli'de hizmete başladı. Proje kapsamında satılan etlerin kilosu 650 TL'den başlıyor; belediye fiyatların piyasaya göre daha düşük olmasıyla hem kaliteli ete erişimi kolaylaştırmayı hem de tüketici giderlerini azaltmayı hedefliyor.

Tanzim mağazalarının işleyişi:

Başkan Yılmaz, belediyenin kendi temin ettiği erkek toklu koyunları kestirip taze ve şoklanmamış eti doğrudan halkla buluşturduklarını belirtti. Açılış sonrası ilk alışverişi de kendisi yapan Yılmaz, uygulamanın önceliğinin vatandaşların kaliteli gıdaya ekonomik biçimde ulaşması olduğunu vurguladı. Önümüzdeki bir ay içinde Çıksorut, Beykent, Karacaahmet, Karşıyaka ve Gazikent bölgelerinde de mağazaların açılması planlanıyor.

Fiyat listesi ve avantajları:

Yılmaz, mağazaların piyasaya göre fiyat avantajını şu ifadelerle aktardı: bizim mağazalarda fiyatlar dışarıdaki herhangi bir markete göre yüzde 40 daha uygun olacak ve fiyatlar 4 rakamlı olmayacak. Sunulan ürünler arasında fiyatlar şu şekilde yer alıyor: kemikli boyun gerdan 650 TL, kemikli döş 550 TL, ön kol 840 TL, kemikli but (arka kol) 870 TL, kemikli pirzola 990 TL, kebaplık kıyma 670 TL, kebaplık kuşbaşı 990 TL ve yemeklik kuşbaşı 750 TL. Belediye, bu fiyatlandırmayla hastır tüketicinin sofrasına daha taze ve ekonomik et ulaştırmayı amaçlıyor.

Gelirlerin kullanımı ve tavuk satışı çağrısı:

Yılmaz, daha önce baklava satışlarından elde edilen gelirlerin şehit ve gazi ailelerinin eğitim desteği için kullanıldığını hatırlatarak, et satışlarından elde edilen gelirin hangi alanda değerlendirileceği konusunda vatandaşların karar vereceğini söyledi. Ayrıca tavuk fiyatlarındaki yüksekliğe dikkat çekerek işletmelere açık çağrıda bulundu: lütfen fiyatlarınızı düşürün. Fiyatlar bu şekilde devam ederse Şehitkamil Et ve Tavuk Tanzim Satış Mağazalarında tavuk satışına da başlanacağını, amaçlarının halkın et ve tavuğa erişimini kolaylaştırmak olduğunu belirtti.

Belediye yetkilileri, ihtiyaç halinde benzer adımları atmaya devam edeceklerini; hem arzı hem fiyatı dengeleyerek tüketicinin yanında olacaklarını ifade ettiler.

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Şehitkamil'de kilosu 650 TL'den satılan et dönemi başladı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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