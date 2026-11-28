Kahramanmaraş'ta mevlid programı

Şehit polisler Halil Aksak (2008, Hatay) ve Ahmet Çiftaslan (2015, Diyarbakır)ın aziz hatıraları için Mevlid-i Şerif okutuldu. Program, Şeyhadil Mezarlığı Şehitliğinde gerçekleştirildi.

Törende kimler yer aldı:

Programa İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve eşi Nurcan Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sadık Gülecen, şehit ve gazi aileleri ile emniyet teşkilatı personeli katıldı.

Anma ve dualar:

Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Katılımcılar, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve özlemle andı.

KAHRAMANMARAŞ’TA 2008 YILINDA HATAY’DA ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU HALİL AKSAK İLE 2015 YILINDA DİYARBAKIR’DA ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU AHMET ÇİFTASLAN’IN AZİZ HATIRALARI İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMI DÜZENLENDİ.