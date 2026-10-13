Dolar 49,3611 +0,00%
Euro 55,2642 +0,38%
Bist 12.266,21 +0,95%
Altın Gram 6.680,77 +0,46%
EUR/USD 1,1191 +0,27%
Brent Petrol 104,74 -1,79%
--°

Şehzadeler Belediyesi'nde çevreci tasarruf: yağlama istasyonu yenilendi

Şehzadeler Belediyesi, Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nde yağlama istasyonunu modernize ederek yağ kayıplarını, israfı ve çevre kirliliğini azalttı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Şehzadeler Belediyesi'nde çevreci tasarruf: yağlama istasyonu yenilendi

Şehzadeler Belediyesi yağlama istasyonunu yeniledi

Şehzadeler Belediyesi, araçların bakım ve onarımında yaşanan yağ kayıplarını, israfı ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesindeki yağlama istasyonunu modernize etti. Yapılan yenileme ile hem çevresel etkilerin azaltılması hem de kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Yeni sistemin amaçları:

Yenilenen istasyonun öncelikli hedefleri arasında yağ kayıplarının ve kaçakların önlenmesi, bakım süreçlerinde hızlanma ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi bulunuyor. Eski tip araç ve gereçlerin modern malzemelerle değiştirilmesiyle iş süreçlerinde zaman tasarrufu sağlanması planlanıyor.

Belediye yetkilileri, uygulamanın özellikle atık yağ yönetimi ve çevre kirliliğinin azaltılmasında önemli katkı sunacağını belirtiyor. Bu sayede hem bakım maliyetlerinde azalma hem de iş güvenliği şartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Uygulama ve beklentiler:

Yenileme çalışması kapsamında, belediyenin kendi hizmet birimlerinde araçların bakım ve onarım süreçlerinde daha modern yöntemler uygulanmaya başlandı. Zamandan tasarruf sağlayacak düzenlemelerle bakım işlemlerinin daha hızlı ve düzenli yapılması bekleniyor.

Projenin devamında kaynak kullanımının verimliliğinin artması, çevreye yönelik olumsuz etkilerin azalması ve sunulan hizmetlerin kalitesinin yükselmesi amaçlanıyor. Şehzadeler Belediyesi, bu tür altyapı yatırımlarını yaygınlaştırarak sürdürülebilir hizmet anlayışını güçlendirmeyi planlıyor.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ, ARAÇLARIN BAKIM VE ONARIMINDA YAŞANAN YAĞ KAYIPLARINI, İSRAFI VE ÇEVRE...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ, ARAÇLARIN BAKIM VE ONARIMINDA YAŞANAN YAĞ KAYIPLARINI, İSRAFI VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK AMACIYLA MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ YAĞLAMA İSTASYONUNU MODERNİZE ETTİ. YENİLENEN SİSTEMLE ZAMAN TASARRUFU SAĞLANMASI VE BAKIM SÜREÇLERİNİN HIZLANDIRILMASI HEDEFLENİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Van'da erken soğuklar soba çarşısında hareketliliği hızlandırdı
images

TGSD'den Türkiye markasını çok sektörlü stratejiyle yeniden inşa hamlesi
images

Palamut bolluğunda ambalaj balığın değerini aşıyor
images

Migros, Kayseri üretimini tarladan rafa taşıyan yerel modelini genişletiyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Esnafın yükünü hafifletin: maliye denetimlerinde adalet çağrısı

Üniversiteden bilimsel adım: kentte ilk yapay zeka mühendisliği doktora programı

ATÜ ve Yüreğir Kaymakamlığı 'Sen Her Şeye Değersin' ile gençlere çok yönlü destek sağlıyor

Çağrı merkezli yatırım dolandırıcılığı ağı: yalan makinesi testleri ve uluslararası soruşturma

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi