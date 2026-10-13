Şehzadeler Belediyesi'nde çevreci tasarruf: yağlama istasyonu yenilendi

Şehzadeler Belediyesi yağlama istasyonunu yeniledi

Şehzadeler Belediyesi, araçların bakım ve onarımında yaşanan yağ kayıplarını, israfı ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesindeki yağlama istasyonunu modernize etti. Yapılan yenileme ile hem çevresel etkilerin azaltılması hem de kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Yeni sistemin amaçları:

Yenilenen istasyonun öncelikli hedefleri arasında yağ kayıplarının ve kaçakların önlenmesi, bakım süreçlerinde hızlanma ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi bulunuyor. Eski tip araç ve gereçlerin modern malzemelerle değiştirilmesiyle iş süreçlerinde zaman tasarrufu sağlanması planlanıyor.

Belediye yetkilileri, uygulamanın özellikle atık yağ yönetimi ve çevre kirliliğinin azaltılmasında önemli katkı sunacağını belirtiyor. Bu sayede hem bakım maliyetlerinde azalma hem de iş güvenliği şartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Uygulama ve beklentiler:

Yenileme çalışması kapsamında, belediyenin kendi hizmet birimlerinde araçların bakım ve onarım süreçlerinde daha modern yöntemler uygulanmaya başlandı. Zamandan tasarruf sağlayacak düzenlemelerle bakım işlemlerinin daha hızlı ve düzenli yapılması bekleniyor.

Projenin devamında kaynak kullanımının verimliliğinin artması, çevreye yönelik olumsuz etkilerin azalması ve sunulan hizmetlerin kalitesinin yükselmesi amaçlanıyor. Şehzadeler Belediyesi, bu tür altyapı yatırımlarını yaygınlaştırarak sürdürülebilir hizmet anlayışını güçlendirmeyi planlıyor.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ, ARAÇLARIN BAKIM VE ONARIMINDA YAŞANAN YAĞ KAYIPLARINI, İSRAFI VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK AMACIYLA MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ YAĞLAMA İSTASYONUNU MODERNİZE ETTİ. YENİLENEN SİSTEMLE ZAMAN TASARRUFU SAĞLANMASI VE BAKIM SÜREÇLERİNİN HIZLANDIRILMASI HEDEFLENİYOR.