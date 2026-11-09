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Şehzadeler Belediyesi'nden atık uyarısı: ev eşyalarını konteynerlere atmayın

Şehzadeler Belediyesi, ev eşyalarının konteynerlere atılmaması çağrısı yaptı; başvuruya göre belediye ekipleri eşyaları evden alıp bertaraf ediyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Aslı Han

Şehzadeler Belediyesi'nden atık uyarısı: ev eşyalarını konteynerlere atmayın

Atık uyarısı:

Şehzadeler Belediyesi, ilçede kullanılmayan ev eşyalarının ve molozların çöp konteynerlerine veya konteyner kenarlarına bırakılmaması yönünde uyarı yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin dört bir yanında düzenli temizlik çalışmaları sürdürdüğü belirtilirken, gelişi güzel bırakılan eşyaların hem görüntü kirliliğine yol açtığı hem de çöp araçlarına zarar verdiği vurgulandı.

Belediye, temiz ve yaşanılabilir bir kent hedefiyle yürütülen çalışmalarda vatandaşların duyarlılığına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Atıkların konteynerlere karışmasının toplama ve geri kazanım süreçlerini olumsuz etkilediği, ekiplerin sahada daha fazla zorluk yaşadığı ifade edildi.

Sistem nasıl işliyor?:

Vatandaşlar kullanılmayacak durumdaki ev eşyalarını almak için belediyeye başvurabiliyor. Başvuruların Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne, Şehzadeler Belediyesi Çözüm Merkezine bireysel olarak ya da 444 90 45 numaralı hattan yapılabileceği bildirildi.

Başvuru sonrası eşyalar yerinde inceleniyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri eşyaların kullanılabilir durumda olduğunu tespit ederse, bu malzemeleri ücretsiz olarak adresten alıyor. Kullanılamayacak durumda olan eşyalar için ise ev sahiplerinin eşyaları evden tahliye etmesi; ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen ücret karşılığında bertaraf işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Cezai yaptırım:

Belediye açıklamasında, çöp konteynerlerine veya çöp kenarlarına ev eşyası ve moloz bırakanların tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanacağına dikkat çekildi. Yetkililer, kentin ortak kullanım alanlarının korunması için kurallara uymanın önemini vurguladı ve vatandaşlardan duyarlı davranmalarını istedi.

Şehzadeler Belediyesi, hem kamu sağlığı hem de şehir estetiği için kurallara riayet edilmesinin gerektiğini belirterek, ihtiyaç halinde başvuruların yapılmasını ve yasal yollarla hizmet alınmasını tavsiye etti.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ’NDEN YAPILAN ÇAĞRIDA, KULLANILMAYAN EV EŞYALARININ ÇÖP KONTEYNERLERİNE...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ’NDEN YAPILAN ÇAĞRIDA, KULLANILMAYAN EV EŞYALARININ ÇÖP KONTEYNERLERİNE ATILMAMASI İSTENDİ. ÇÖP KONTEYNERLERİNE ATILAN ESKİ EV EŞYALARININ, ÇÖP ARAÇLARINA DA ZARAR VERİLDİĞİ VURGULANIRKEN; ATIKLARIN, BELEDİYEYE MÜRACAAT EDEN YURTTAŞLARIN EVLERİNDEN ALINDIĞI BİLGİSİ VERİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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