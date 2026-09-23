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Şehzadeler’de ilköğretime destek: gençlik evi kurslarında ek kayıt ve kontenjan artışı

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Evi, 2–7. sınıf öğrencilerine 5 branşta destek sunuyor; 401 öğrenci yararlanıyor, kontenjanlar artırıldı ve ek kayıtlar açıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Şehzadeler’de ilköğretime destek: gençlik evi kurslarında ek kayıt ve kontenjan artışı

Kursa talep ve düzenleme:

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Evi, ilköğretim dönemindeki öğrencilerin okul başarısını artırmaya yönelik düzenlediği destek kurslarına gelen yoğun talep üzerine kontenjanlarda düzenlemeye gitti. Program, 2. ve 7. sınıf arasındaki öğrencilere yöneliktir ve başvurular için ek kayıt süreci başlatılmıştır.

Kursların içeriği ve mevcut durum:

Kurslarda alanında uzman eğitmenler tarafından Matematik, İngilizce, Almanca, Türkçe ve Fen Bilimleri branşlarında eğitim veriliyor. Halihazırda 401 öğrenci aktif şekilde programdan faydalanıyor; kurslar, öğrencilerin okul derslerindeki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Amaç, etki ve başvuru bilgileri:

Projeyle hem öğrencilerin akademik kazanımlarının desteklenmesi hem de ailelerin eğitim yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. Gelen yoğun talepler doğrultusunda kontenjanların artırılması sağlandı ve yeni öğrenciler için ek kayıt imkânı hazırlandı. Kurslardan yararlanmak veya detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Şehzadeler Belediyesi Gençlik Evi'ni ziyaret ederek başvuru yapabilirler.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ GENÇLİK EVİ’NİN 2. VE 7. SINIF ARASINDAKİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ GENÇLİK EVİ’NİN 2. VE 7. SINIF ARASINDAKİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ DESTEK KURSLARINA YOĞUN TALEP GELDİ. MATEMATİK, İNGİLİZCE, ALMANCA, TÜRKÇE VE FEN BİLİMLERİ OLMAK ÜZERE 5 BRANŞTA VERİLEN KURSLARDA KONTENJANLAR ARTIRILIRKEN, EK KAYIT SÜRECİ DE BAŞLATILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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