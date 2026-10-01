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Sekapark'taki köpüklenme metro yapım firmasına 1 milyon 678 bin TL ceza getirdi

Kocaeli İl Müdürlüğü, Sekapark sahilindeki yağış sonrası köpüklenme nedeniyle metro yapım işinde görevli firmaya 1 milyon 678 bin TL ceza uyguladı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Sekapark'taki köpüklenme metro yapım firmasına 1 milyon 678 bin TL ceza getirdi

Çevresel denetim sonucu idari ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü ekipleri, Sekapark sahilinde yağış sonrası oluşan köpüklenme üzerine yaptığı inceleme sonucunda metro yapım işinde görevli firmaya idari ceza uyguladı.

Denetimin bulguları:

Yapılan tespitlere göre, sahilde görülen köpüklenme yağış sonrasında ortaya çıktı ve olayın metro yapım çalışmalarına bağlı olduğu yönünde bir bağlantı bulundu. Bakanlık ekipleri olay yerinde inceleme yaparak durumu raporladı.

Uygulanan ceza ve muhatap:

İnceleme sonucunda metro yapım işinde görevli firmaya 1 milyon 678 bin TL tutarında idari para cezası uygulandı. Ceza uygulamasının firmaya yönelik idari yaptırım kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Olay, sahil ekosistemi ve kıyı kullanımı açısından yerel denetim mekanizmalarının etkinliğini gündeme getirdi; yetkili kurumun incelemeleri ve uyguladığı yaptırım, olayın resmi kayda geçtiğini gösteriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü ekipleri, Sekapark sahilinde...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü ekipleri, Sekapark sahilinde yağış sonrası oluşan köpüklenmeyle ilgili metro yapım işinde görevli firmaya 1 milyon 678 bin TL ceza uyguladı.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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