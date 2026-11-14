şeker suçlu tek başına değil: diyabetin görünmeyen riskleri

Diyabetin sessiz seyri ve artan yük

14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Memorial Ataşehir Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Başak Çakır Güney, diyabetin yalnızca şeker tüketimiyle açıklanamayacağını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü verileri, 1990 yılında yaklaşık 200 milyon olan diyabetli sayısının 2022'de 830 milyona ulaştığını gösteriyor. Bu artış, diyabetin küresel bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini ortaya koyuyor.

Güney, hastalığın özellikle erken dönemde belirgin şikayetlere yol açmadan ilerleyebildiğini; kişi kendini iyi hissetse bile uzun vadede damarlar, kalp, böbrek ve gözler üzerinde ciddi hasarlar gelişebileceğini belirtti. Bu nedenle risk grubundaki kişilerin düzenli sağlık kontrollerini yaptırması önem taşıyor.

Diyabet sadece şekerle ilgili değil:

Toplumda sık rastlanan "Tatlı yemiyorum, diyabet olmam" düşüncesi gerçekleri yansıtmıyor. Doç. Dr. Başak Çakır Güney, tip 2 diyabetin ortaya çıkışında genetik yatkınlık, fazla kilo, hareketsiz yaşam ve beslenme alışkanlıkları gibi çok sayıda faktörün rol oynadığını vurguladı. Bu nedenle zayıf bireylerde de diyabet gelişebilir; tip 1 diyabet ise otoimmün bir süreçle pankreastaki insülin üreten hücrelerin hasar görmesi sonucu ortaya çıkıyor ve doğrudan fazla şeker tüketimiyle ilişkili değil.

Güney, toplumda yaygın olan "insülin bağımlılık yapar" inanışını da yanlış olarak nitelendirdi. İnsülin, kan şekeri kontrolünü sağlamak amacıyla kullanılan bir tedavi aracıdır; tip 1 diyabetliler için yaşam boyu gerekli olabilirken tip 2 diyabette hastalığın seyrine göre insülin tedavisi gerekebiliyor. Ayrıca bitkisel ürünler ve besin takviyeleri hekim önerisi olmadan diyabet ilaçlarının yerine kullanılmamalı.

Belirtiler, risk grupları ve acil uyarılar:

Diyabetin bilinen belirtileri arasında aşırı susama, sık idrara çıkma, istemsiz kilo kaybı ve sürekli yorgunluk yer alıyor. Bulanık görme, geç iyileşen yaralar ve tekrarlayan mantar ya da idrar yolu enfeksiyonları da uyarıcı olabilir. El ve ayaklarda uyuşma ise diyabete bağlı sinir hasarının işareti olabiliyor.

Çocuklarda sürekli susama ve sık idrara çıkma belirtileri önemsenmeli; bu şikayetlere kusma, karın ağrısı veya hızlı soluma ekleniyorsa vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Tip 2 diyabette bazen hiç belirti olmayabileceği unutulmamalıdır.

Risk faktörleri arasında obezitenin yaygınlaşması, azalan fiziksel aktivite, yüksek kalorili beslenme, yaşlanma, ailesinde diyabet öyküsü, bel çevresinde yağlanma ve gebelikte diyabet geçirme sayılabilir. Ayrıca yüksek tansiyon, kan yağlarında bozukluk ve polikistik over sendromu risk değerlendirmesinde dikkate alınmalı.

Tedavi ve takip: kişiye özel yaklaşım:

Diyabet tedavisi, hastalığın türüne, kişinin yaşına, kilosuna, kan şekeri düzeyine ve eşlik eden diğer hastalıklara göre planlanır. Güney, tedavinin temelini sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite oluşturduğunu; gerektiğinde ilaç veya insülin başlanmasının geciktirilmemesi gerektiğini söyledi. Tedavide amaç yalnızca kan şekerini düzenlemek değil, aynı zamanda kalp ve böbrek gibi organları korumaktır.

Bu nedenle tansiyon ve kolesterol kontrolü, düzenli göz muayenesi, böbrek fonksiyon testleri ve ayak kontrolleri tedavi sürecinin ayrılmaz parçalarıdır. Kan şekeri düzelse bile ilaçların hekime danışılmadan bırakılmaması gerektiği vurgulanıyor.

Gizli şeker (prediyabet) ve önleyici adımlar:

Risk taşıyan kişilerin şikayetleri olmasa bile hekim önerisiyle kan şekeri ölçümü ve son birkaç aylık ortalama kan şekeri düzeyini gösteren HbA1c testiyle değerlendirilmesi öneriliyor. Prediyabette kan şekeri normalden yüksek olmakla birlikte diyabet sınırına ulaşmamıştır; bu durum mutlaka diyabete dönüşmez. Uygun beslenme, düzenli hareket ve fazla kiloların verilmesiyle tip 2 diyabetin gelişmesi önlenebilir veya geciktirilebilir.

Doç. Dr. Başak Çakır Güney'in vurguladığı gibi, hastalığın erken dönemde fark edilmesi ve düzenli takip, diyabet kaynaklı uzun dönem komplikasyonların önlenmesinde en etkili yaklaşımdır.

MEMORİAL ATAŞEHİR HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ’NDEN DOÇ. DR. BAŞAK ÇAKIR GÜNEY