Sekiz yılda Manisa şehir hastanesi bölgenin sağlık merkezi oldu

sekiz yılda büyüme ve erişim:

2018'de hizmete başlayan Manisa Şehir Hastanesi, sekiz yıllık sürede bölgesel sağlık erişimini önemli ölçüde artırdı. Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka gelişimi özetlerken 'sekiz yıldır sağlığa değer, geleceğe umut katıyoruz' ifadelerini kullandı. Kuruluşunda 558 yatak kapasitesiyle yola çıkan hastane, bugün 591 yatak ve yaklaşık 2 bin 540 çalışanıyla hizmet veriyor.

hizmet hacmi ve öne çıkan istatistikler:

Hastanenin sekiz yıllık faaliyet raporu, sunduğu hizmetin genişliğini rakamlarla gösteriyor: polikliniklerde 11 milyon 349 bin 797 başvuruya, acil serviste 2 milyon 652 bin 971 vakaya yanıt verildi. Yatan hasta servislerinde 312 bin 683 hastanın tedavisi tamamlandı, cerrahi birimlerde ise toplam 176 bin 287 ameliyat gerçekleştirildi. Kalp Merkezi'nde kaydedilen işlem sayıları dikkat çekiyor; bin 655 bypass, 34 bin 23 anjiyografi ve 60 ablasyon uygulandı. Onkoloji biriminde 123 binin üzerinde kemoterapi ve 284 binin üzerinde radyoterapi seansı yürütülürken, Kadın Doğum Kliniği'nde 34 bin 162 bebek dünyaya geldi. Ayrıca inme merkezi, obezite merkezi, evde sağlık hizmetleri ve GETAT uygulamaları gibi birimler aracılığıyla geniş bir hasta profiline hizmet sunuldu.

uzmanlık alanları ve klinik yenilikler:

Manisa Şehir Hastanesi üçüncü basamak sağlık hizmetleri, geniş uzmanlık çeşitliliği ve uluslararası akreditasyonla kaliteyi artırdı. Hastane, ürolojide laparoskopik nefrektomi ve beyin pili operasyonları gibi ileri cerrahi uygulamaları başarıyla uyguluyor. Kardiyolojide ablasyon işlemleri, baş ağrısı tedavisinde migren botoksu ve omurga sağlığı kapsamında Skolyoz Polikliniği gibi özellikli hizmetler devrede. Bunun yanı sıra vatandaşların süreçlere daha kolay erişmesi için başlatılan Online Evde Sağlık Hizmeti gibi dijital uygulamalar hasta odaklılık anlayışını güçlendiriyor.

araştırma, eğitim ve gelecek hedefleri:

Başhekim Saka, sağlık hizmetlerinin yanı sıra bilimsel araştırma ve eğitimin de öncelikli alanlar olduğunu vurguladı. Hastane bünyesinde açılan TÜSEB Ofisi ile araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi, araştırma kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor. Sağlık profesyonelleri için düzenlenen sertifika programları ile mesleki gelişim teşvik ediliyor. Geleceğe dönük hedefler arasında Dijital Hastane Dönüşümü kapsamında yapay zeka destekli uygulamaların entegrasyonu, ayrıca Tüp Bebek Merkezi ve Çocuk Yanık Ünitesi projeleri yer alıyor. Yakın zamanda hizmete alınması planlanan Uyku Merkezi ise horlama ve uykuda solunum durması gibi sorunları olan hastalara yönelik yeni bir adım olacak.

Manisa Şehir Hastanesi'nin sekiz yılı; büyüyen bir kurumun gelişim öyküsü, tıbbın ilerleyişi ve aynı amaç etrafında birleşen sağlık çalışanlarının emeğinin bir sonucu olarak özetleniyor. Kurum, 'sekiz yıldır bilgiyle gelişiyor, emekle büyüyor ve umutla geleceğe hazırlanıyoruz' yaklaşımıyla hizmet ağını ve tedavi seçeneklerini genişletmeye devam ediyor.

MANİSA ŞEHİR HASTANESİ, KURULDUĞU 2018'DEN BU YANA POLİKLİNİKLERDE 11 MİLYON 349 BİN 797, ACİL SERVİSTE İSE 2 MİLYON 652 BİN 971 BAŞVURUYA YANIT VERİRKEN CERRAHİ ALANLARDA 176 BİN 287 AMELİYAT GERÇEKLEŞTİRDİ.