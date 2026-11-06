Sel altında serayı kurtarmak için keserle kanalı açtı

Yayladağı'nda sağanak hayatı olumsuz etkiledi:

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakların göle dönmesine ve taşan kanallar nedeniyle bazı evlerin risk altında kalmasına yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısı verilen bölgedeki taşkınlar, Bezge Mahallesi'nde yaşayan yurttaşları da doğrudan etkiledi.

Telaş ve keserle müdahale:

Ev ve serasının su altında kalmasını önlemek için harekete geçen Güllü Karahanlı, eline aldığı keserle sel suyunun önünü kesen taşları ve birikintileri açmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Karahanlı, sabah erken saatlerde seraya giderken kuyunun taşmasıyla suyun evinin içine kadar girdiğini anlattı ve elindeki keserle suyun akış yönünü değiştirmeye çalıştığını söyledi.

Güllü Karahanlı'nın aktarımı şöyle: "Ayakkabım selde gitti. Ben de suya kapılmamak için demire tutundum. Buraya taşındım, taşınalı beri bu suyla uğraşıyorum. Sabah saat 08.00'de indim. Seraya gidiyorduk, kuyu taştı, evin içine kadar su girdi. Evin de su altında kalmasıyla kendi imkanlarımla bir şeyler yapmaya çalıştım. Keseri elime aldım, sel suyunun önünü açmak için uğraştım. Suyun önüne taşlar ve çeşitli malzemeler yığılmıştı. Kapalı olan yeri keserle açtım, böylece suyun akışına yol vermeye çalıştım."

Tek başına mücadele ve beklentiler:

Karahanlı, daha sonra bölgeyi temizlemek için çalıları kaldırmaya çalışırken karşıdan bir çocuğun uyarısına rağmen geri dönmek zorunda kaldığını anlattı: "O sırada karşıdan bir çocuk geldi. Bana, ‘Hacı teyze, yağmur yağıyor, sel seni alır götürür’ dedi. Ben de ‘Allah’ın verdiği afet, elhamdülillah, şükür. Şu çalıları kaldıracağım’ dedim. Ancak geçemeyeceğimi söyleyince geri dönmek zorunda kaldım. Suyun içinden zorlanarak geçtim, demire tutunarak kendimi kurtardım. Ayakkabım da sel sularına kapıldı."

Güllü Karahanlı, yaşadığı güçlüğü ve yalnız yürüttüğü müdahaleyi anlatırken, yağmur için şükrettiğini ancak benzer afetlere karşı gerekli önlemlerin alınmasını istediğini vurguladı. Bölgedeki sel görüntüleri ve Karahanlı'nın çabası, hem afetlerin günlük yaşamdaki etkisini hem de yerel dayanışma ve bireysel fedakârlığı gözler önüne serdi.

GÜLLÜ KARAHANLI