Dolar 50,1526 +0,06%
Euro 56,0834 -0,16%
Bist 11.339,40 +0,05%
Altın Gram 6.581,34 -0,78%
EUR/USD 1,1178 -0,36%
Brent Petrol 96,82 -1,50%
--°

Sel altında serayı kurtarmak için keserle kanalı açtı

Hatay Yayladağı'nda sel sularının evine ulaşmasını engellemek için keserle kanalı açan Güllü Karahanlı'nın tek başına sürdürdüğü mücadele cep telefonu görüntülerine yansıdı

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:59

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 10:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sel altında serayı kurtarmak için keserle kanalı açtı

Yayladağı'nda sağanak hayatı olumsuz etkiledi:

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakların göle dönmesine ve taşan kanallar nedeniyle bazı evlerin risk altında kalmasına yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısı verilen bölgedeki taşkınlar, Bezge Mahallesi'nde yaşayan yurttaşları da doğrudan etkiledi.

Telaş ve keserle müdahale:

Ev ve serasının su altında kalmasını önlemek için harekete geçen Güllü Karahanlı, eline aldığı keserle sel suyunun önünü kesen taşları ve birikintileri açmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Karahanlı, sabah erken saatlerde seraya giderken kuyunun taşmasıyla suyun evinin içine kadar girdiğini anlattı ve elindeki keserle suyun akış yönünü değiştirmeye çalıştığını söyledi.

Güllü Karahanlı'nın aktarımı şöyle: "Ayakkabım selde gitti. Ben de suya kapılmamak için demire tutundum. Buraya taşındım, taşınalı beri bu suyla uğraşıyorum. Sabah saat 08.00'de indim. Seraya gidiyorduk, kuyu taştı, evin içine kadar su girdi. Evin de su altında kalmasıyla kendi imkanlarımla bir şeyler yapmaya çalıştım. Keseri elime aldım, sel suyunun önünü açmak için uğraştım. Suyun önüne taşlar ve çeşitli malzemeler yığılmıştı. Kapalı olan yeri keserle açtım, böylece suyun akışına yol vermeye çalıştım."

Tek başına mücadele ve beklentiler:

Karahanlı, daha sonra bölgeyi temizlemek için çalıları kaldırmaya çalışırken karşıdan bir çocuğun uyarısına rağmen geri dönmek zorunda kaldığını anlattı: "O sırada karşıdan bir çocuk geldi. Bana, ‘Hacı teyze, yağmur yağıyor, sel seni alır götürür’ dedi. Ben de ‘Allah’ın verdiği afet, elhamdülillah, şükür. Şu çalıları kaldıracağım’ dedim. Ancak geçemeyeceğimi söyleyince geri dönmek zorunda kaldım. Suyun içinden zorlanarak geçtim, demire tutunarak kendimi kurtardım. Ayakkabım da sel sularına kapıldı."

Güllü Karahanlı, yaşadığı güçlüğü ve yalnız yürüttüğü müdahaleyi anlatırken, yağmur için şükrettiğini ancak benzer afetlere karşı gerekli önlemlerin alınmasını istediğini vurguladı. Bölgedeki sel görüntüleri ve Karahanlı'nın çabası, hem afetlerin günlük yaşamdaki etkisini hem de yerel dayanışma ve bireysel fedakârlığı gözler önüne serdi.

GÜLLÜ KARAHANLI

GÜLLÜ KARAHANLI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kısa aralıklarla kaydedildi: Tekirdağ'da refüje çarpan motosiklet ve duvarına ça...
images

Karlık yaylası'nda mahsur kalan iki kişi koordineli kurtarma operasyonuyla sağ b...
images

Bakımevinde iddianame: Beylikdüzü'nde iki alzheimer hastası için hapis istemi
images

Antalya COP31’e hazır: güvenlik ve sağlık tedbirleri tamamlandı, ilk heyetler ge...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kısa aralıklarla kaydedildi: Tekirdağ'da refüje çarpan motosiklet ve duvarına çarpan araç kamerada

Karlık yaylası'nda mahsur kalan iki kişi koordineli kurtarma operasyonuyla sağ bulundu

Bakımevinde iddianame: Beylikdüzü'nde iki alzheimer hastası için hapis istemi

Antalya COP31’e hazır: güvenlik ve sağlık tedbirleri tamamlandı, ilk heyetler gelmeye başladı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi