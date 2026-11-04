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sel suları bahçeleri göle çevirdi, belediye ve ekipler tahliye çalışmalarını sürdürüyor

İskenderun'da kuvvetli yağış sonrası Büyükdere Mahallesi'ndeki villaların bahçeleri göle döndü; belediye, HATSU ve Deniz Polisi vidanjörle suyu tahliye ediyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 19:01

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 19:07

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EDİTÖR: Aslı Han

sel suları bahçeleri göle çevirdi, belediye ve ekipler tahliye çalışmalarını sürdürüyor

İskenderun'da yağış sonrası bahçeler suyun altında kaldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış, Büyükdere Mahallesi'nde bazı villaların bahçelerinin göle dönmesine neden oldu. Biriken su, yerel yaşamı olumsuz etkileyince yetkililer hızlı bir müdahale başlattı.

müdahale yöntemleri ve ekiplerin çalışması:

İskenderun Belediyesi ekipleri, suyun hızla tahliyesi için iş makinasıyla duvarı patlatarak ve vidanjör desteğiyle biriken suyu tahliye etti. Müdahaleler sırasında belediyenin ilgili birimleri, HATSU ve Deniz Polisi ile koordineli hareket ederek selin taşıdığı çamur ve diğer malzemelerin temizlenmesine de öncelik verdi.

vatandaş desteği ve sürecin hedefleri:

Ekipler, etkilenen bölgelerdeki mağduriyeti gidermek ve günlük yaşamın bir an önce normale dönmesini sağlamak amacıyla sahadaki çalışmaları sürdürüyor. Çalışmalar, tahliye işleminin ardından temizlik ve kontrol adımlarını içeriyor; hasar tespitleri ve gerekliyse ek müdahaleler planlanıyor.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ise yetkililerin ve ekiplerin sahada olduğunu belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Dönmez, ilgili birimler, HATSU ve Deniz Polisi ile koordineli olarak çalışmaların sürdüğünü, önceliğin mağduriyetin giderilmesi ve günlük hayatın normale dönmesi olduğunu vurguladı.

HATAY’DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞIN ARDINDAN SİTEDE OLUŞAN SU, İSKENDERUN BELEDİYESİ EKİPLERİNİN DUVARI...

HATAY’DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞIN ARDINDAN SİTEDE OLUŞAN SU, İSKENDERUN BELEDİYESİ EKİPLERİNİN DUVARI PATLATMASIYLA VE VİDANJÖR YARDIMIYLA BOŞALTILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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