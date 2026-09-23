Sendikalarda söylem krizi: HAK-İŞ ITUC-AP'den inceleme talep etti

HAK-İŞ açıklaması

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), ITUC-Asya Pasifik’in (ITUC-AP) Bangkok’ta düzenlenen 28. Kadın Komitesi Toplantısı sırasında yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Paylaşımda, İsrail Sendika Konfederasyonu (HISTADRUT) temsilcisi Avital Shapira-Shabirow’un Filistinlileri "hayvan" diye nitelendirdiği ve Avustralya Sendika Konseyi (ACTU) temsilcisi Emma Lowe’ye yönelik istenmeyen ve ısrarlı davranışlarda bulunduğunun Lowe tarafından iletildiği belirtildi.

Arslan'ın talepleri:

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan tarafından ITUC-Asya Pasifik’e gönderilen mektupta, Lowe’nin ITUC-AP’ye resmi şikayette bulunduğu anımsatılarak şikayetin ITUC-AP davranış kuralları çerçevesinde tarafsız ve kapsamlı şekilde değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması istendi. Arslan mektubunda ayrıca, benzer endişelerin daha önce gündeme gelip gelmediğinin araştırılmasını talep etti.

Sendikal ilkeler ve çağrı:

Açıklamada ayrıca HISTADRUT’un Filistin, İsrailli yerleşimciler ve işgale ilişkin tutum ve faaliyetlerinin ITUC-AP’nin ilgili organlarında gündeme alınması çağrısında bulunuldu. Arslan’ın Avustralya Sendika Konseyi’ne gönderdiği mektupta ise ACTU temsilcisi Lowe’nin şikayetine destek verildiği vurgulandı. HAK-İŞ paylaşımında, sendikal faaliyetlerin insan onuru, karşılıklı saygı, eşitlik ve güven ilkeleri temelinde yürütülmesi gerektiği; Filistinlileri insanlık dışı gösteren ifadelerin kabul edilemez olduğu ve bu tür söylemlerin uluslararası sendikal hareketin temel değerleriyle örtüşmediği belirtildi.

HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (HAK-İŞ) KONFEDERASYONU, ITUC-ASYA PASİFİK’İN (ITUC-AP) BANGKOK’TA DÜZENLENEN 28. KADIN KOMİTESİ TOPLANTISI SIRASINDA YAŞANDIĞINI BELİRTTİĞİ FİLİSTİN TARTIŞMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI.