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Sendikalarda söylem krizi: HAK-İŞ ITUC-AP'den inceleme talep etti

HAK-İŞ, Bangkok'ta düzenlenen ITUC-AP toplantısında yaşanan Filistin tartışmasına ilişkin resmi inceleme ve davranış kurallarına uygun soruşturma istedi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:39

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Sendikalarda söylem krizi: HAK-İŞ ITUC-AP'den inceleme talep etti

HAK-İŞ açıklaması

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), ITUC-Asya Pasifik’in (ITUC-AP) Bangkok’ta düzenlenen 28. Kadın Komitesi Toplantısı sırasında yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Paylaşımda, İsrail Sendika Konfederasyonu (HISTADRUT) temsilcisi Avital Shapira-Shabirow’un Filistinlileri "hayvan" diye nitelendirdiği ve Avustralya Sendika Konseyi (ACTU) temsilcisi Emma Lowe’ye yönelik istenmeyen ve ısrarlı davranışlarda bulunduğunun Lowe tarafından iletildiği belirtildi.

Arslan'ın talepleri:

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan tarafından ITUC-Asya Pasifik’e gönderilen mektupta, Lowe’nin ITUC-AP’ye resmi şikayette bulunduğu anımsatılarak şikayetin ITUC-AP davranış kuralları çerçevesinde tarafsız ve kapsamlı şekilde değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması istendi. Arslan mektubunda ayrıca, benzer endişelerin daha önce gündeme gelip gelmediğinin araştırılmasını talep etti.

Sendikal ilkeler ve çağrı:

Açıklamada ayrıca HISTADRUT’un Filistin, İsrailli yerleşimciler ve işgale ilişkin tutum ve faaliyetlerinin ITUC-AP’nin ilgili organlarında gündeme alınması çağrısında bulunuldu. Arslan’ın Avustralya Sendika Konseyi’ne gönderdiği mektupta ise ACTU temsilcisi Lowe’nin şikayetine destek verildiği vurgulandı. HAK-İŞ paylaşımında, sendikal faaliyetlerin insan onuru, karşılıklı saygı, eşitlik ve güven ilkeleri temelinde yürütülmesi gerektiği; Filistinlileri insanlık dışı gösteren ifadelerin kabul edilemez olduğu ve bu tür söylemlerin uluslararası sendikal hareketin temel değerleriyle örtüşmediği belirtildi.

HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (HAK-İŞ) KONFEDERASYONU, ITUC-ASYA PASİFİK’İN (ITUC-AP)...

HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (HAK-İŞ) KONFEDERASYONU, ITUC-ASYA PASİFİK’İN (ITUC-AP) BANGKOK’TA DÜZENLENEN 28. KADIN KOMİTESİ TOPLANTISI SIRASINDA YAŞANDIĞINI BELİRTTİĞİ FİLİSTİN TARTIŞMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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