Dolar 48,8209 +0,03%
Euro 55,7610 -0,21%
Bist 13.250,22 +0,39%
Altın Gram 6.838,39 -0,45%
EUR/USD 1,1417 -0,32%
Brent Petrol 95,74 +0,35%
--°

Şenkaya'da Özgür Hayallerin Çocuk Sesleri projesi ulusal kalite etiketi aldı

Şehit Öğretmen İlyas Acar Anaokulu'nun 'Özgür Hayallerin Çocuk Sesleri' eTwinning projesi, etkili uygulamalarla Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazandı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Şenkaya'da Özgür Hayallerin Çocuk Sesleri projesi ulusal kalite etiketi aldı

Projenin amacı ve uygulamaları:

Şehit Öğretmen İlyas Acar Anaokulu tarafından yürütülen Özgür Hayallerin Çocuk Sesleri adlı eTwinning projesi, etkili eğitim faaliyetleriyle Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazandı. Projede öncelik, çocukların hayal dünyalarını ve özgüvenlerini geliştirmek olarak belirlendi.

Çalışmalarda, öğrencilerin aktif katılımı esas alındı; çocuklara kendilerini ifade etme ve öğrenme süreçlerine doğrudan dahil olma imkânı sunuldu. Etkinlikler, oyun-temelli yaklaşımlar ve görsel-işitsel materyallerle desteklendi ve küçük yaş grubunun gelişim gereksinimlerine uygun şekilde tasarlandı.

Ulusal kalite etiketi ve yerel değerlendirme:

Ulusal Kalite Etiketi ile ödüllendirilen proje, okul öncesi eğitimde yapılan nitelikli çalışmaların bir göstergesi olarak değerlendirildi. Bu başarı, ilçedeki erken çocukluk eğitiminin görünürlüğünü artırırken uygulamaların örnek teşkil etmesine zemin hazırladı.

Şenkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Vural, projede emeği geçen öğretmen Betül Yılmaz, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve velileri kutladı. Vural, ilçede eğitimin niteliğini yükseltmeye ve benzer çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Projenin aldığı bu etiket, küçük yaş gruplarına yönelik pedagojik yaklaşımların ve yerel paydaş iş birliğinin somut bir sonucu olarak görülüyor ve okulun eğitim vizyonunu güçlendiriyor.

ERZURUM’UN ŞENKAYA İLÇESİNDE ŞEHİT ÖĞRETMEN İLYAS ACAR ANAOKULU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN &quot;ÖZGÜR...

ERZURUM’UN ŞENKAYA İLÇESİNDE ŞEHİT ÖĞRETMEN İLYAS ACAR ANAOKULU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "ÖZGÜR HAYALLERİN ÇOCUK SESLERİ" ADLI ETWİNNİNG PROJESİ, BAŞARILI ÇALIŞMALARIN ARDINDAN ULUSAL KALİTE ETİKETİ ALMAYA HAK KAZANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yapay zeka için üniversite‑sanayi iş birliği genişliyor: SAYZEK‑ATP'ye 3. sınıfl...
images

Avrasya Üniversitesi 55 yeni akademisyenle kadrosunu güçlendiriyor
images

Miniklere oyunla trafik bilinci kazandırılıyor
images

Battalgazi'de üniversitelere yönelik tarih ve kültür turu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güneydoğu'yu teknolojiyle buluşturan adım: Şanlıurfa Teknofest'e hazırlanıyor

Manisa'da altyapı yatırımları Dünya Bankası ve İller Bankası ile detaylı şekilde ele alındı

Manisa'da dereler kışa hazırlanıyor: 400 kilometre hedefiyle temizlik seferberliği

Keçiören'de yağmurun ardından yol çöktü, park halindeki 15 araç zarar gördü

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü