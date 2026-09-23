Şenkaya'da Özgür Hayallerin Çocuk Sesleri projesi ulusal kalite etiketi aldı

Projenin amacı ve uygulamaları:

Şehit Öğretmen İlyas Acar Anaokulu tarafından yürütülen Özgür Hayallerin Çocuk Sesleri adlı eTwinning projesi, etkili eğitim faaliyetleriyle Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazandı. Projede öncelik, çocukların hayal dünyalarını ve özgüvenlerini geliştirmek olarak belirlendi.

Çalışmalarda, öğrencilerin aktif katılımı esas alındı; çocuklara kendilerini ifade etme ve öğrenme süreçlerine doğrudan dahil olma imkânı sunuldu. Etkinlikler, oyun-temelli yaklaşımlar ve görsel-işitsel materyallerle desteklendi ve küçük yaş grubunun gelişim gereksinimlerine uygun şekilde tasarlandı.

Ulusal kalite etiketi ve yerel değerlendirme:

Ulusal Kalite Etiketi ile ödüllendirilen proje, okul öncesi eğitimde yapılan nitelikli çalışmaların bir göstergesi olarak değerlendirildi. Bu başarı, ilçedeki erken çocukluk eğitiminin görünürlüğünü artırırken uygulamaların örnek teşkil etmesine zemin hazırladı.

Şenkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Vural, projede emeği geçen öğretmen Betül Yılmaz, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve velileri kutladı. Vural, ilçede eğitimin niteliğini yükseltmeye ve benzer çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Projenin aldığı bu etiket, küçük yaş gruplarına yönelik pedagojik yaklaşımların ve yerel paydaş iş birliğinin somut bir sonucu olarak görülüyor ve okulun eğitim vizyonunu güçlendiriyor.

ERZURUM’UN ŞENKAYA İLÇESİNDE ŞEHİT ÖĞRETMEN İLYAS ACAR ANAOKULU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "ÖZGÜR HAYALLERİN ÇOCUK SESLERİ" ADLI ETWİNNİNG PROJESİ, BAŞARILI ÇALIŞMALARIN ARDINDAN ULUSAL KALİTE ETİKETİ ALMAYA HAK KAZANDI.