Dolar 50,1527 +0,06%
Euro 56,0642 -0,20%
Bist 11.325,92 -0,06%
Altın Gram 6.583,77 -0,74%
EUR/USD 1,1176 -0,38%
Brent Petrol 96,85 -1,47%
--°

Serbest piyasada döviz işlemleri küçük farklarla başladı

Serbest piyasada dolar 50,1570 liradan, euro 56,2090 liradan güne başladı; Kapalıçarşı alış-satış fiyatlarındaki küçük farklar izlendi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Serbest piyasada döviz işlemleri küçük farklarla başladı

serbest piyasada döviz fiyatları:

Serbest piyasada işlem yapan yatırımcılar bugünkü açılışta döviz kurlarındaki sınırlı hareketliliği izliyor. dolar 50,1570 liradan ve euro 56,2090 liradan güne başladı.

kapalıçarşı'da alış ve satış fiyatları:

İstanbul Kapalıçarşı’da 50,1550 liradan alınan dolar 50,1570 liradan, 56,2070 liradan alınan euro ise 56,2090 liradan satılıyor.

dünün kapanış verileri:

Son kapanışta dolar 50,14 liradan, euro 56,26 liradan satılmıştı; açılış verileri ile kıyaslandığında kurlarda yalnızca küçük farklılıklar göze çarpıyor.

DOLAR 50,1570 LİRADAN, EURO İSE 56,2090 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

DOLAR 50,1570 LİRADAN, EURO İSE 56,2090 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor
images

Hisarcık'a yeni kepçe ile taşra hizmetlerinde hız hedefi
images

Baklan'da ceviz üretimine chandler hamlesi
images

Adana’dan Ankara’ya birlik çağrısı: oda ve borsalar TOBB başkanını ziyaret etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya COP31’e hazır: güvenlik ve sağlık tedbirleri tamamlandı, ilk heyetler gelmeye başladı

Öğretmenlerin kaybı eğitimde güvenlik tartışmasını yeniden gündeme taşıdı

Jandarmaya ifade verdi: borç tartışmasıyla başlayan saldırılarda 8 kişi öldü

Manisa'da tartışma sonrası anne ve kardeşini öldüren zanlı yakalandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi