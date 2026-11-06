Serbest piyasada döviz işlemleri küçük farklarla başladı

serbest piyasada döviz fiyatları:
Serbest piyasada işlem yapan yatırımcılar bugünkü açılışta döviz kurlarındaki sınırlı hareketliliği izliyor. dolar 50,1570 liradan ve euro 56,2090 liradan güne başladı.
kapalıçarşı'da alış ve satış fiyatları:
İstanbul Kapalıçarşı’da 50,1550 liradan alınan dolar 50,1570 liradan, 56,2070 liradan alınan euro ise 56,2090 liradan satılıyor.
dünün kapanış verileri:
Son kapanışta dolar 50,14 liradan, euro 56,26 liradan satılmıştı; açılış verileri ile kıyaslandığında kurlarda yalnızca küçük farklılıklar göze çarpıyor.
DOLAR 50,1570 LİRADAN, EURO İSE 56,2090 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.
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