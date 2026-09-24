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Serbest piyasada ilk işlemler: dolar ve euro dar aralıkta

Döviz piyasasında sabah işlemlerinde dolar 48,8560 liradan, euro 55,7090 liradan işlem görüyor; Kapalıçarşı'da alım-satım farkı dar kaldı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Berk Doğan

Serbest piyasada ilk işlemler: dolar ve euro dar aralıkta

Serbest piyasada döviz kurları

güne başlangıç:

Bugün serbest piyasa işlemlerinde dolar ve euro sabah seansına sınırlı değişimle başladı. Dolar ilk işlemlerde 48,8560 liradan, euro ise 55,7090 liradan işlem görüyor.

kapalıçarşı alım-satım farkları:

İstanbul Kapalıçarşı’da dolar 48,8540 liradan alınırken 48,8560 liradan satılıyor. Euro tarafında alım fiyatı 55,7070 lira, satış fiyatı ise 55,7090 lira olarak kaydedildi. Son kapanışta dolar 48,83 liradan, euro ise 55,70 liradan satılmıştı.

DOLAR 48,8560 LİRADAN, EURO İSE 55,7090 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

DOLAR 48,8560 LİRADAN, EURO İSE 55,7090 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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