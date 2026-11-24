Serbest piyasada dövizde sabah görünümü

Serbest piyasada işlem gören kurlarda bugün sabah açılışında dolar ve euro yatay bir görünüm sergiledi. Açılış verilerine göre dolar 50,5880 liradan, euro 55,1940 liradan güne başladı.

kapalıçarşı işlemleri:

İstanbul Kapalıçarşı'da ise alım ve satış fiyatları şöyle kaydedildi: 50,5860 liradan alınan dolar 50,5880 liradan, 55,1920 liradan alınan euro ise 55,1940 liradan satılıyor. Bu kayıtlar alım-satım farkının her iki para biriminde de 0,0020 lira olduğunu ortaya koyuyor.

kapanışla karşılaştırma:

Son kapanış verileriyle kıyaslandığında kurlarda sınırlı gerileme gözleniyor: önceki kapanışta dolar 50,60 liradan, euro 55,37 liradan satılmıştı. Açılış verileri, piyasada büyük bir oynaklık olmadığına işaret ediyor.

Yatırımcılar ve işlem yapanlar için Kapalıçarşı alış ve satış farkları ile önceki kapanış değerleri, kısa vadeli pozisyon değerlendirmelerinde referans olarak takip ediliyor.

DOLAR 50,5880 LİRADAN, EURO İSE 55,1940 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.