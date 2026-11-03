Serik'te elektrik kontağı şüphesiyle çıkan yangın müstakil evi küle çevirdi

yangının yaşandığı yer ve zaman:

Olay, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Aşağıkocayatak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Mahalle sakinlerinin gördüğü alevleri fark etmesiyle ihbar yapıldı. Yangının müstakil eve ait olduğu, ev sahibi Nasuf K.'ye ait olduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Komşuların ve çevredeki vatandaşların erken fark etmesi, itfaiye çağrısını hızlandırdı ve yangının kısa süre içinde müdahale ekiplerine bildirilmesini sağladı.

itfaiyenin müdahalesi ve çıkan hasar:

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun ve hızlı müdahalesiyle yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak müdahale gelene kadar alevler evi büyük ölçüde tahrip etti ve yangın sonrası müstakil ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay sırasında evde kimsenin bulunmaması, facianın can kaybı veya yaralanma olmadan atlatılmasını sağladı. Bu durum, mahalle sakinleri ve yetkililer için teselli kaynağı oldu.

mahalle muhtarının açıklamaları:

Aşağıkocayatak Mahalle Muhtarı İsmail Karsavurdan, yangının saat 18.00 sıralarında ihbar edildiğini söyledi. Muhtar Karsavurdan, ev sahibinin bir ay öncesine kadar evde yaşadığını, ancak rahatsızlığı ve bakıma muhtaç olması nedeniyle bir süredir eniştesinin yanında kaldığını belirtti.

Muhtarın sözleriyle can kaybı olmaması en büyük teselli olarak vurgulandı. Muhtar ayrıca, itfaiyenin ivedi müdahalesine değinerek 'Can kaybımız yok, sadece mal kaybımız var. Buna da şükür' ifadesini kullandı.

İtfaiye ekipleri tarafından yangının söndürülmesinin ardından, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ. EKİPLERİN YOĞUN VE HIZLI MÜDAHALESİ SONUCU ALEVLER DİĞER YAPILARA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ. YANGIN SONRASI MÜSTAKİL EV TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ.