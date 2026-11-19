toplantının gündemi ve katılımcılar:

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Genel Merkez’de düzenlenen İl Başkanları Değerlendirme ve İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantı, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün başkanlığında gerçekleştirildi ve il teşkilatlarının çalışmalarıyla gelecek dönem hedefleri masaya yatırıldı.

Gündemde teşkilat faaliyetlerinin değerlendirilmesi, sahada yürütülen çalışmaların paylaşılarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması ve ilerleyen döneme yönelik yol haritasının netleştirilmesi vardı. Katılımcılar arasında il başkanları ve teşkilat yöneticileri de yer aldı.

yıldırım’ın değerlendirmesi ve mesajı:

Toplantı sonrası açıklama yapan Yıldırım, "Genel Merkezimizde, Genel Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Sayın Ahmet Büyükgümüş’ün başkanlığında gerçekleştirilen İl Başkanları Değerlendirme ve İstişare Toplantısı’na katıldık. Teşkilat çalışmalarımızı ve gelecek hedeflerimizi değerlendirdiğimiz toplantıda, birlik ve beraberlik içerisinde fikir alışverişinde bulunduk. Teşkilatımızın gücünü ortak hedeflerimizden ve birlikteliğimizden alıyoruz. Bilecik’imiz ve ülkemiz için aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Açıklamada ayrıca teşkilat içi koordinasyonun önemi, saha çalışmaları ile kamuoyuna yönelik iletişimin güçlendirilmesi ve yerel ihtiyaçların merkeze aktarılması gibi konuların öne çıktığı belirtildi. Toplantı, katılımcıların görüşlerini paylaşması ve ortak strateji üzerinde mutabakat sağlanmasıyla sona erdi.

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