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Seydikemer'de süt üretimine altyapı vurgusu

Seydikemer Süt OSB yönetim kurulunda Vali Dr. İdris Akbıyık altyapı, parselasyon ve süt üretimi planlarını ele aldı; Kemal Hıra kurula dahil oldu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Berk Doğan

Seydikemer'de süt üretimine altyapı vurgusu

Seydikemer süt OSB yönetim kurulu toplantısı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirilen Seydikemer Süt Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, bölgenin gelişimine ilişkin temel gündem maddeleri ele alındı. Toplantıya yönetim kurulu üyeleri katıldı ve ilçenin tarımsal kalkınmasına dönük hedefler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

altyapı ve parselasyon önceliği:

Toplantıda özellikle altyapı çalışmaları ile parselasyon süreçlerinin hızlandırılması gerektiği vurgulandı. Yerleşim planlaması ve parselasyonun tamamlanmasının, tesis yatırımlarının devreye alınması ve üretim kapasitesinin artırılması açısından öncelikli olduğu belirtildi. Süt üretimi ve hayvancılıkta sürdürülebilir büyüme hedefleri toplantıda ayrıntılı şekilde ele alındı.

kurula yeni katılan isim ve bölgesel etkisi:

Bu oturumda, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Kemal Hıranın Seydikemer Süt Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti üyeliğine dahil olduğu duyuruldu. Vali İdris Akbıyık, yatırımın kamu kurumları ve meslek odalarının iş birliğiyle hayata geçirilmesinin bölge üreticileri ve Muğla ekonomisi açısından stratejik önem taşıdığını belirtti ve iş birliğinin devam edeceğini ifade etti.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SEYDİKEMER SÜT ORGANİZE TARIM...

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SEYDİKEMER SÜT ORGANİZE TARIM BÖLGESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI’NDA, BÖLGENİN ALTYAPI ÇALIŞMALARI VE PARSELASYON SÜREÇLERİ ELE ALINDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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