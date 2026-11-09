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Seydiler'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan ticari araç: 1'i ağır 2 yaralı

Seydiler'de hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı; 1'i ağır 2 kişi yaralandı, ağır yaralı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 21:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Seydiler'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan ticari araç: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza yerinde olayın gelişimi:

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde, İnebolu-Kastamonu kara yolu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada, R.K. idaresindeki 37 ACM 856 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, çarptığı aydınlatma direğini yerinden söktü ve araçta bulunan kişiler yaralandı.

yaralıların müdahalesi ve sevk:

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar; sürücü R.K. ile araçtaki S.E. olarak belirlendi ve ilk müdahaleler sonrası Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan S.E., ileri tedavi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın oluş nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

KASTAMONU’NUN SEYDİLER İLÇESİNDE REFÜJDE BULUNAN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK YERİNDEN SÖKEN ARAÇ...

KASTAMONU’NUN SEYDİLER İLÇESİNDE REFÜJDE BULUNAN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK YERİNDEN SÖKEN ARAÇ, HURDAYA DÖNDÜ. KAZADA 1’İ AĞIR, İKİ KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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