Şeyh Edebali anısına Antalya'da Türk dünyası eğitim ve sosyal bilimler buluşması

Türk Eğitim-Sen ile Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 19-22 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi. Etkinlik, UNESCO'nun 2026'yı Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yılı anma ve kutlama yılı ilan etmesi vesilesiyle onun anısına ithaf edildi.

Kapsam ve katılım:

Kongre, Türk dünyasından geniş bir coğrafyayı bir araya getirdi. 46 farklı ülkeden bilim insanları kongreye katıldı; toplam 1.327 katılımcı ve 1.048 kabul edilmiş bildiri ile oturumlar gerçekleştirildi. Organizasyona katılan isimler arasında Türk Eğitim-Sen ve UAESEB Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz yer aldı.

Kongrede katılımcılar, eğitim bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında sunumlar, paneller ve atölye çalışmaları ile ortak akademik üretimin imkanlarını tartıştı. Etkinlik, dil, eğitim politikaları ve akademik iş birliğine dair zincirleme önerilerin paylaşıldığı bir platform işlevi gördü.

Şeyh Edebali'nin mirası ve ortak alfabe vurgusu:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, konuşmasında Şeyh Edebali'yi "bir gönül ve düşünce insanı" olarak tanımlayarak onun "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışının eğitim ve kamu yönetiminde hâlâ güncel olduğunu vurguladı. Geylan, Şeyh Edebali'nin öğretilerinde sabır, hoşgörü, merhamet, liyakat ve adaletin öne çıktığını belirtti ve kongrenin bu mirasın uluslararası bilim çevrelerinde daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Ortak Türk Alfabesi çalışmaları kongrede öne çıkan bir diğer başlık oldu. Geylan, 1926'da Bakü'de yakılan harf reformu ateşinin 2024'te kabul edilen 34 harflik Ortak Türk Alfabesi ile yeni bir evreye geçtiğini söyledi. Ortak alfabenin, Türk dünyasında bilimsel yayınların karşılıklı okunabilmesini, edebiyat eserlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve akademik iş birliğinin güçlenmesini sağlayacak bir araç olduğu tekrarlandı.

Üniversiteler, haklar ve reform önerileri:

Kongrede üniversitelerin bilimsel geleceğindeki rolüne dikkat çeken Geylan, güçlü üniversitelerin huzurlu ve emeklerinin karşılığını alan çalışanlarla mümkün olduğunu belirtti. Akademik ve idari personelin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi, liyakat esaslı yönetim ve kadro sorunlarının çözülmesi gerektiği mesajı verildi. Ayrıca geçmişte kazanılan maaş promosyonları ve sendikal mücadeleyle elde edilen hakların önemine değinildi.

Geylan, üniversite yönetimine ilişkin somut önerilerde de bulundu: Rektör seçimlerinin yeniden getirilmesi ve tüm akademik ile idari personelin seçim sürecine katılması talebi bunların başında geldi. Ayrıca görevlendirme, yükselme, unvan değişikliği süreçlerinde şeffaflık, nepotizm yerine meritokrasinin hakim olması ve sınav süreçlerinde adaletin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Akademik teşvik, proje desteği ve BAP ödenekleri gibi alanlarda yaşanan sorunlara dikkat çekilen konuşmada, akademisyenlerin yayınevi koşullarında yaşadığı çifte standardın mahkeme yoluyla iptal ettirildiği örneği paylaşıldı. Geylan, tüm akademik personel kadro güvenliğine kavuşana dek mücadelenin süreceğini belirtti.

Kongre, akademik iş birliği, ortak yayıncılık, karşılıklı çeviri ve ortak alfabe çalışmaları gibi başlıklarda yeni taahhütlerin dile getirildiği; Türk Dil Kurumu başta olmak üzere ilgili kurumların katkılarının takdir edildiği bir zeminde sona erdi. Organizasyon, Türk dünyasında dil ve eğitim bağlarının güçlendirilmesine yönelik pratik adımların tartışıldığı önemli bir platform olarak değerlendirildi.

6. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 19-22 KASIM TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA'DA YAPILDI.