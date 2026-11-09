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Seyir halindeki otomobil Küçükçekmece'de alev alıp kullanılamaz hale geldi

Küçükçekmece O-3 Güney yan yolunda seyir halindeki 34 MZG 568 plakalı otomobilin motorunda yangın çıktı; araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 21:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Seyir halindeki otomobil Küçükçekmece'de alev alıp kullanılamaz hale geldi

Yangının gelişimi:

Akşam saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi O-3 Güney yan yolunda seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Sürücü aracı durdurup kenara çekti; müdahalede bulunmaya çalıştı ancak alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

Ekiplerin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü.

Hasar ve can kaybı:

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Araçtaki plaka 34 MZG 568 olarak kaydedildi.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ. YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE...

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ. YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLÜRKEN, ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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