Seyir halindeki otomobil Küçükçekmece'de alev alıp kullanılamaz hale geldi

Yangının gelişimi:

Akşam saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi O-3 Güney yan yolunda seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Sürücü aracı durdurup kenara çekti; müdahalede bulunmaya çalıştı ancak alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

Ekiplerin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü.

Hasar ve can kaybı:

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Araçtaki plaka 34 MZG 568 olarak kaydedildi.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ. YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLÜRKEN, ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ.