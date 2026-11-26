Olayın gelişimi:

Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'nde seyir halindeki bir araç, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Sürücü durumu fark ederek aracı yol kenarına çekti ve durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve sonuçları:

Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevleri söndürdü. Olayda yaralanma olmadığı bildirildi, ancak araçta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı; olayla ilgili soruşturma ve inceleme yetkili birimlerce yürütülecektir. Olay sırasında sürücünün hızlı müdahalesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın zamanında yapılması, daha büyük bir tehlikenin önlenmesine yardımcı oldu.

ELAZIĞ'DA SEYİR HALİNDEYKEN MOTOR KISMINDAN ALEV ALAN ARAÇTA HASAR OLUŞTU.