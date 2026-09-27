Sezona mağlubiyetle başlanan Beşiktaş, Efes'e 95-81 yenildi

Maç özeti:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonunun açılış maçında A. Efes 95-81 Beşiktaş skoruyla galip ayrıldı. Mücadele Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı ve ev sahibi takım sezona galibiyetle başladı.

Ev sahibi ekip maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu; ilk periyot 20-16, devre 46-37 ve üçüncü periyot sonunda skor 75-59 oldu. Özellikle üçüncü çeyrekte Efes'in savunma enerjisi farkın açılmasında belirleyici oldu.

Kilit oyuncular:

A. Efes safında Saric 16 ile en skorer isim olurken, James 11, Loyd 11, Strazel 10, David Mutaf 9, Ercan Osmani 9 ve Russell 9 gibi isimler skora katkı verdi. Takımın rotasyon derinliği ve dengeli skor dağılımı galibiyette etkili oldu.

Beşiktaş cephesinde ise Brown 13, Zizic 12 ve Dejulius 11 çift haneli skor üreten oyuncular oldu; Berk Uğurlu 10 sayı ile takımı destekledi. Ancak üçüncü periyotta yaşanan çözülme beraberliği getirmeye izin vermedi.

Hakem, teknik kadro ve maç notları:

Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Duhan Köyiçi. Başantrenörler: A. Efes'te Pablo Laso Biurrun, Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic sahadaydı. Maçın oynandığı salon Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi olarak kaydedildi.

Öne çıkan bir diğer not ise Beşiktaşlı Morgan'ın maçın 37.48 dakikasında beş faulle oyundan çıkmasıydı. Her iki takımın kadrolarında yer alan diğer oyuncuların isimleri ve skor katkıları maçın resmi istatistiklerinde yer aldı.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ 2026-2027 SEZONU İLK MAÇINDA BEŞİKTAŞ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, KONUK OLDUĞU A.EFES'E 95-81 YENİLEREK SEZONA MAĞLUBİYETLE BAŞLADI.