SGK'den Samsun'da 6 arsa ihalesi

SGK taşınmaz satışı hakkında:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Samsun'da mülkiyeti kuruma ait altı arsayı açık artırma usulüyle elektronik ortamda satışa çıkarıyor. Toplam tahmini satış değeri 1.196.320.000 TL olarak ilan edildi ve ihaleye ilişkin işlemler Elektronik Satış Portalı üzerinden yürütülecek.

İhale takvimi ve başvuru:

İhaleye başvuru tarihleri 23 - 30 Ekim olarak belirlendi. Açık artırma 9 Kasım tarihinde başlayıp 10 Kasım tarihinde sona erecek. İhale dokümanları, ilgililer tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Satış Portalı'na giriş yapılarak ücretsiz görüntülenebilecek.

Satın alma için belirlenen teminat bedelinin nakit yatırılması halinde tutar, tahsilata yetkili bankalara yatırılabilecek. Teminatın mektup şeklinde verilmesi durumunda, belgelerin başvuru bitiş tarihi olan günün mesai bitimine kadar herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı'na teslim edilmesi zorunlu olacak.

Satışa çıkarılan parseller ve değerleri:

Satış listesinde yer alan taşınmazlar ve tahmini satış değerleri şöyle:

Canik ilçesi, Dereler Mahallesi, 6043 ada 14 parsel: 1.636,49 m2, arsa (ticaret ve konut alanı), tahmini değer 18.820.000 TL.

Canik ilçesi, Dereler Mahallesi, 6043 ada 15 parsel: 2.463,88 m2, arsa (ticaret ve konut alanı), tahmini değer 29.600.000 TL.

İlkadım ilçesi, Kıran Mahallesi, 15197 ada 1 parsel: 29.587,07 m2, arsa (konut alanı), tahmini değer 532.600.000 TL.

İlkadım ilçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7676 ada 12 parsel: 337,44 m2, arsa (konut alanı), tahmini değer 6.080.000 TL.

Tekkeköy ilçesi, Asarağaç Mahallesi, 1875 ada 1 parsel: 5.469,38 m2, arsa (sanayi tesis alanı), tahmini değer 87.520.000 TL.

Tekkeköy ilçesi, Asarağaç Mahallesi, 1877 ada 1 parsel: 32.606,50 m2, arsa (sanayi tesis alanı), tahmini değer 521.700.000 TL.

İhale süreci, ilan edildiği şekilde 9 - 10 Kasım tarihleri arasında Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) BAŞKANLIĞI, SAMSUN’DA TAHMİNİ SATIŞ DEĞERİ TOPLAM 1 MİLYAR 196 MİLYON 320 BİN TL OLAN 6 ARSAYI İHALE USULÜYLE SATIŞA ÇIKARACAK.