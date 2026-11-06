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Shakahola davasında karar: Paul Mackenzie 200 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Mombasa Yüksek Mahkemesi, Shakahola olayında 448 kişinin ölümüne yol açtığı iddia edilen tarikat lideri Paul Mackenzie'yi 200 yıl hapse mahkûm etti.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 20:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Shakahola davasında karar: Paul Mackenzie 200 yıl hapis cezasına çarptırıldı

mahkeme kararı:

Mombasa Yüksek Mahkemesi, takipçilerini aç bırakarak çok sayıda ölümle sonuçlanan eylemlerle suçlanan tarikat lideri Paul Mackenzie'ye toplam 200 yıl hapis cezası verdi. Dava kapsamında sanığın iddiaları reddettiği kaydedilirken, mahkeme bu savunmayı kabul etmedi. Kararda, Mackenzie'nin takipçilerine ölümle sonuçlanacak şekilde aç kalmaları yönünde telkinde bulunarak olaylarda birincil cezai sorumluluk taşıdığı vurgulandı.

Mahkemenin verdiği ceza, bir kısmı cinayet suçlarından diğer kısmı ise açlıkla bağlantılı suçlardan olmak üzere iki parçaya ayrıldı; karar metninde bunun benzer vahşetlerin önüne geçilmesi amacıyla hukuk tarafından öngörülen en ağır yaptırımların uygulanması gerektiği belirtildi.

suçlamaların kapsamı ve ceza dağılımı:

Duruşmada, Mackenzie'nin 100 yılının cinayet, diğer 100 yılının ise açlıkla bağlantılı suçlardan verildiği açıklandı. Hakim, cezanın adil ve yerinde olduğunu belirterek bu tür suçlara karşı net bir mesaj gönderildiğini ifade etti. Mackenzie, duruşma öncesinde mahkeme binası dışında kurulan bir çadırda gülümserken görüntülenmiş, fakat duruşmalarda suçlamaları reddetmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada ayrıca Mackenzie'nin 28 suç ortağı da farklı suç seviyelerine göre 10 ila 160 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

shakahola olayının arka planı:

Olay, 2023 yılında Kenya'nın Kilifi bölgesindeki Shakahola Ormanı'nda yapılan çalışmalarda yüzlerce kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla ortaya çıktı ve dünya kamuoyunda geniş yankı buldu. Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, olaylarda toplam 448 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, Mackenzie'nin yargılandığı dava 190 çocuk ve 1 yetişkinin ölümünü kapsayan suçlamaları içeriyordu.

Mahkeme kararı, hem ailelerin beklentileri hem de toplumsal adalet talebi açısından önemli görülürken, karar metninde bu tür dinsel manipülasyonların ve öldürücü telkinlerin hukuk tarafından tolere edilmeyeceği açıkça vurgulandı.

KENYA MOMBASA YÜKSEK MAHKEMESİ, MÜRİTLERİNİ AÇ BIRAKARAK 448 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN &quot;AÇLIK...

KENYA MOMBASA YÜKSEK MAHKEMESİ, MÜRİTLERİNİ AÇ BIRAKARAK 448 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN "AÇLIK TARİKATI" LİDERİ PAUL MACKENZİE’YE 200 YIL HAPİS CEZASI VERDİ. MACKENZİE’NİN YARGILANDIĞI DAVA, 190 ÇOCUK VE 1 YETİŞKİNİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SUÇLAMALARI KAPSADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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