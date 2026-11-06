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Shakespeare'in 'On İkinci Gece'si kocaeli sahnesinde yeni bir dille buluşuyor

Kocaeli Büyükşehir Şehir Tiyatroları, Güray Dinçol rejisiyle Shakespeare'in 'On İkinci Gece' oyununu 11 Kasım'da SDKM Büyük Sahne'de prömiyer yapacak.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:10

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Shakespeare'in 'On İkinci Gece'si kocaeli sahnesinde yeni bir dille buluşuyor

Shakespeare'in komedisi kocaeli'de sahnelenecek:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 29. sanat yılında tiyatroseverleri klasik bir metinle buluşturmaya devam ediyor. Geçen sezon açılışını 17 Ekim'de sahnelenen "Karar" ile yapan topluluk, bu kez William Shakespeare'in bilinen komedilerinden 'On İkinci Gece''yi izleyiciyle buluşturuyor. Oyunun rejisinde ise son yıllarda başarılı çalışmaları ve aldığı ödüllerle adından söz ettiren Güray Dinçol yer alıyor.

oyunun teması ve yorumu:

'On İkinci Gece', aşk, arzu, kimlik ve statü temalarını mizahi bir dille işlerken karakterlerin kendilerine biçilen rollere karşı verdiği mücadeleyi merkeze alıyor. Klasik metin, prodüksiyonun çağdaş okuması sayesinde hem güldüren hem de düşündüren bir anlatı sunuyor. Yönetmenin yorumu, eserin zamansız çatışmalarını günümüz seyircisi için erişilebilir kılarken dramatik dönüşümlere eğlenceli bir zemin hazırlıyor.

rol dağılımı ve prömiyer:

Güray Dinçol yönetimindeki yapımda İbrahim Aydın, İlker Bağlam, Sarper Saydam, Senem Akman Muratoğlu, Sevcan Kuş Efe, Su Özdemir, Tuğra Can Bıçak, Ufuk Tuncer, Volkan Dinç, Yusuf Ferhat Kanat ve Çağla Akarsu rol alıyor. Oyun, 11 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de prömiyer yapacak.

Topluluk, sezon programını klasik ve çağdaş yapımlarla zenginleştirmeyi sürdürüyor; 'On İkinci Gece' sunumu da Kocaeli izleyicisine hem tanıdık bir metni yeniden keşfetme hem de canlı sahne deneyimi yaşama fırsatı verecek.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI, 29. SANAT YILINDA TİYATROSEVERLERİ BU KEZ...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI, 29. SANAT YILINDA TİYATROSEVERLERİ BU KEZ SHAKESPEARE’İN SEVİLEN ESERİ “ON İKİNCİ GECE” İLE BULUŞTURACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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