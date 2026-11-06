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Sıcak çorba ile güne başlayan öğrencilerde kahvaltı vurgusu

Kahramanmaraş'ta Onikişubat'teki okulda Kızılay Haftası kapsamında öğrencilere sıcak çorba dağıtıldı; Turan Akpınar kahvaltının önemini vurguladı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sıcak çorba ile güne başlayan öğrencilerde kahvaltı vurgusu

Sıcak çorba ile güne başlayan öğrencilerde kahvaltı vurgusu

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde eğitim veren Şuranur Sevgi Kazıcı Ortaokulunda, Kızılay Haftası kapsamında öğrencilere sıcak çorba ikramı yapıldı. Etkinlik, çocukların güne sağlıklı başlamasına katkıda bulunmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladı.

Etkinliğin amacı ve organizasyonu:

Program, Onikişubat Kaymakamlığı Aile Destek Merkezinin katkılarıyla gerçekleştirildi ve tüm öğrencilere sıcak çorba dağıtıldı. Okul yönetimi ve etkinliğe destek veren kurumlar, uygulamanın hem beslenme farkındalığını artırmayı hem de öğrenciler arasında dayanışma duygusunu pekiştirmeyi hedeflediğini bildirdi.

Akpınar'ın kahvaltı çağrısı:

Programa katılan İl Millî Eğitim Müdürü Turan Akpınar, güne yeterli ve dengeli beslenerek başlayan öğrencilerin öğrenme süreçlerinin olumlu desteklendiğini belirtti. Akpınar, velilere sabah kahvaltısının ihmal edilmemesi yönünde çağrıda bulunarak hiçbir çocuğun açlığının derslerine, yorgunluğunun ise hayallerine engel olmaması gerektiğini ifade etti.

KAHRAMANMARAŞ’IN ONİKİŞUBAT İLÇESİNDE KIZILAY HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLERE...

KAHRAMANMARAŞ’IN ONİKİŞUBAT İLÇESİNDE KIZILAY HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLERE SICAK ÇORBA İKRAM EDİLİRKEN, İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ TURAN AKPINAR SABAH KAHVALTISININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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