AK Parti Erzurum kadın kolları Başkanı Kaplanoğlu: şiddete karşı durmak hepimizin ortak sorumluluğudur

AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Esra Kaplanoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla AK Parti Erzurum İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında, kadına yönelik şiddetin toplumsal boyutuna dikkat çekti. Kaplanoğlu, şiddetin insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorun olduğunu belirtti.

vakalara ilişkin veri ve mevcut destek mekanizmaları:

Kaplanoğlu Dünya Sağlık Örgütü verilerine işaret ederek, dünya genelinde yaklaşık her üç kadından birinin yaşamı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını söyledi. Bu gerçekliğin, meselenin bireysel değil, ortak ve küresel bir mücadeleyi gerekli kıldığını vurguladı.

Ayrıca Kaplanoğlu, Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelede yürürlükte olan hukuki ve idari yapıları hatırlattı; 6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), kadın konukevleri, KADES uygulaması ve ALO 183 hattı gibi destek mekanizmalarının önemine dikkat çekti. 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'nın da kapsamlı bir yol haritası sunduğunu belirtti.

uygulama, koruma ve zihniyet değişikliği gerekliliği:

Kaplanoğlu, kanunların varlığının tek başına yeterli olmadığını net biçimde ifade ederek, "kanunların varlığı tek başına yeterli değildir" dedi. Önemli olanın bu düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması, şiddet mağdurlarının korunması ve adalete erişimin kolaylaştırılması olduğunu vurguladı. Buna ek olarak, şiddeti besleyen zihniyetin değiştirilmesinin de mücadelede temel bir unsur olduğunu belirtti.

Kaplanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadeledeki kararlılığına değinerek, AK Parti'nin bu alanda güçlü bir siyasi irade ve devlet politikası çerçevesinde hareket ettiğini söyledi. Uygulamadaki etkinlik ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.

uluslararası çağrı ve ortak hareket etme gereği:

Konuşmasında Gazze başta olmak üzere savaş ve çatışma bölgelerinde kadınlar ve çocukların maruz kaldığı hak ihlallerine de yer veren Kaplanoğlu, uluslararası toplumu çifte standarttan uzak, ilkeli ve kararlı bir tutum sergilemeye çağırdı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Kaplanoğlu açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bizim hedefimiz; kadınların korkudan uzak, güven içinde yaşadığı; emeğinin, iradesinin ve haklarının korunduğu bir toplum düzenini güçlendirmektir. Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz." Bu hedef doğrultusunda mücadelenin hayatın her alanında ve her zeminde kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

AK PARTİ ERZURUM İL KADIN KOLLARI BAŞKANI ESRA KAPLANOĞLU, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ DOLAYISIYLA AK PARTİ ERZURUM İL BAŞKANLIĞINDA BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.