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Şiddetli lodosun ardından Osmangazi ekipleri gece gündüz müdahalede bulundu

Bursa'da etkili lodosla Osmangazi'nin birçok mahallesinde devrilen ağaçlara Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 7/24 müdahale etti.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:42

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Şiddetli lodosun ardından Osmangazi ekipleri gece gündüz müdahalede bulundu

Şiddetli lodosun ardından Osmangazi ekipleri gece gündüz müdahalede bulundu

Bursa'da etkisini sürdüren şiddetli lodos, Osmangazi ilçesinin birçok mahallesinde onlarca ağacın devrilmesine ve dalların kırılmasına neden oldu. Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, olası olumsuzlukların önüne geçmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla 7/24 teyakkuzda kalarak çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

belediye ekiplerinin müdahalesi:

Vatandaşlardan gelen ihbarlar anında değerlendirildi; gece gündüz sahada görev yapan ekipler, devrilen ağaç gövdelerini ve kırılan dalları hızlı bir şekilde bulundukları yerden kaldırdı. Müdahaleler öncelikle yolların ve ortak kullanım alanlarının güvenliğinin sağlanmasına odaklandı ve gerekli her türlü emniyet tedbiri alındı.

mahalle halkının memnuniyeti ve yerel görüşler:

Çalışmaları yerinde takip eden İvazpaşa Mahallesi Muhtarı Mustafa Bayrık, ekiplerin hızlı müdahalesinden duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi: "Şiddetli lodos nedeniyle mahallemizde bulunan asırlık çınar ağacımızın gövdesi kırıldı. Durumu Osmangazi Belediyesi ekiplerine bildirdik. Ekipler kısa sürede müdahale ederek kırılan ağacın parçalarını kaldırdı. Hızlı ve özverili çalışmalarından dolayı tüm belediye ekiplerine teşekkür ediyorum. Osmangazi Belediyesi’nden talep ettiğimiz her türlü hizmeti alıyoruz."

Osmangazi Belediyesi yetkilileri, lodosun etkili olduğu süre boyunca ekiplerin çalışmalarını sürdüreceğini ve yeni ihbarlara anında müdahale edileceğini bildirdi. Gerçekleştirilen hızlı müdahaleler sayesinde olası zararların büyük ölçüde önlendiği belirtildi.

BURSA’DA ETKİSİNİ SÜRDÜREN ŞİDDETLİ LODOS NEDENİYLE OSMANGAZİ İLÇESİNİN BİRÇOK MAHALLESİNDE...

BURSA’DA ETKİSİNİ SÜRDÜREN ŞİDDETLİ LODOS NEDENİYLE OSMANGAZİ İLÇESİNİN BİRÇOK MAHALLESİNDE AĞAÇLAR DEVRİLDİ, DALLAR KIRILDI. OLASI OLUMSUZLUKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK VE VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA HAREKETE GEÇEN OSMANGAZİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 7/24 TEYAKKUZDA KALARAK ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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