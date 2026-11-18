operasyon ve ele geçirilen miktar:

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Uyuşturucu ticareti şüphesi üzerine durdurulan araçta, narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramada toplam 6 kilogram esrar ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

narkotikle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar:

Yetkililer, Siirt’te yürütülen çalışmaların uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik olduğunu; yapılan yol kontrolleri ve dedektör köpeklerinin kullanıldığı aramaların bu kapsamda önemli rol oynadığını bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER