Siirt'te Şeyh El Hazin Caddesi'nde çarpışma: üç kişi hafif yaralandı

kaza detayları:
Siirt'in Alan Mahallesi Şeyh El Hazin Caddesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olayda 3 kişi hafif şekilde yaralandı ve araçlarda maddi hasar oluştu.
yaralılar ve müdahale:
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, sevk edilen kişiler tedavi için hastaneye götürüldü.
soruşturma başlatıldı:
Kazayla ilgili olarak polis ekiplerinin olay yerinde inceleme başlattığı öğrenildi; maddi hasar meydana gelen araçlarla ilgili çalışmalar devam ediyor.
SİİRT’TE İKİ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ HAFİF YARALANIRKEN, ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.
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