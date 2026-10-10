Siirt'te Şeyh El Hazin Caddesi'nde çarpışma: üç kişi hafif yaralandı

kaza detayları:

Siirt'in Alan Mahallesi Şeyh El Hazin Caddesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olayda 3 kişi hafif şekilde yaralandı ve araçlarda maddi hasar oluştu.

yaralılar ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, sevk edilen kişiler tedavi için hastaneye götürüldü.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak polis ekiplerinin olay yerinde inceleme başlattığı öğrenildi; maddi hasar meydana gelen araçlarla ilgili çalışmalar devam ediyor.

SİİRT’TE İKİ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ HAFİF YARALANIRKEN, ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.