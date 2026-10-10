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Siirt'te Şeyh El Hazin Caddesi'nde çarpışma: üç kişi hafif yaralandı

Siirt'te Şeyh El Hazin Caddesi'nde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı; sağlık ekipleri müdahale edip yaralılar hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Siirt'te Şeyh El Hazin Caddesi'nde çarpışma: üç kişi hafif yaralandı

kaza detayları:

Siirt'in Alan Mahallesi Şeyh El Hazin Caddesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olayda 3 kişi hafif şekilde yaralandı ve araçlarda maddi hasar oluştu.

yaralılar ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, sevk edilen kişiler tedavi için hastaneye götürüldü.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak polis ekiplerinin olay yerinde inceleme başlattığı öğrenildi; maddi hasar meydana gelen araçlarla ilgili çalışmalar devam ediyor.

SİİRT’TE İKİ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ HAFİF YARALANIRKEN, ARAÇLARDA MADDİ HASAR...

SİİRT’TE İKİ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ HAFİF YARALANIRKEN, ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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