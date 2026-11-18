Siirt'te tarlada görüntülenen kurt sürüsü

Siirt'in Kurtalan ilçesi Kayabağlar belde kırsalında tarım arazilerinde çalışan çiftçiler, yerleşim yerlerine yakın bir noktada dört kurtun birlikte hareket ettiğini fark etti. Çiftçiler o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

görüntülerin içeriği:

Görüntülerde dört kurt bir süre arazide dolaşıyor. Kurtlar tarlada hareket ettikten sonra dağlık alana doğru ilerleyerek kısa sürede gözden kayboluyor.

çiftçilerin kaydı ve gözlemleri:

Kayabağlar kırsalında kaydedilen görüntüler, bölgedeki çiftçilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Çiftçilerin kaydettiği bu anlar, bölgedeki vahşi yaşam hareketliliğinin yerel kayıtlarına eklendi.

KURTALAN İLÇESİ KAYABAĞLAR BELDE KIRSALINDA TARIM ARAZİLERİNDE ÇALIŞAN ÇİFTÇİLER, YERLEŞİM YERLERİNE YAKIN BİR NOKTADA 4 KURDUN BİRLİKTE HAREKET ETTİĞİNİ FARK ETTİ.